Dachowanie pod Grodziskiem Mazowieckim. Nie żyje kierowca

Śmiertelny wypadek drogowy w Żelechowie
Śmiertelny wypadek w Żelechowie
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / tvnwarszawa.pl
We wtorek w godzinach wieczornych doszło do śmiertelnego wypadku w miejscowości Żelechów koło Grodziska Mazowieckiego. Kierowca auta zginął na miejscu.

- Około godziny 20 otrzymaliśmy zgłoszenie dachowaniu samochodu osobowego przy ulicy Kościelnej w Żelechowie. Okazało się, że prawidłowym adresem była ulica Chełmońskiego, to tam doszło do wypadku – mówi nam mł. asp. Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Po dojeździe na miejsce strażacy potwierdzili wypadke z udziałem pojazdu marki Volkswagen.

Kierowca zginął na miejscu

- W samochodzie uwięziona była jedna osoba, do której dostęp był utrudniony. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby wydobyć mężczyznę z auta – wskazuje strażak. – Pomimo podjętej reanimacji nie udało się przywrócić u kierowcy funkcji życiowych – dodaje.

Na miejscu pracowało trzy zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego, pogotowie energetyczne oraz policja.

Śmiertelny wypadek drogowy w Żelechowie
Śmiertelny wypadek drogowy w Żelechowie
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie
Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu

Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu

Wjechał na czerwonym świetle i zderzył się z pociągiem

Wjechał na czerwonym świetle i zderzył się z pociągiem

TVN24

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie

WypadkiWypadek
