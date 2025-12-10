Dachowanie pod Grodziskiem Mazowieckim. Nie żyje kierowca

- Około godziny 20 otrzymaliśmy zgłoszenie dachowaniu samochodu osobowego przy ulicy Kościelnej w Żelechowie. Okazało się, że prawidłowym adresem była ulica Chełmońskiego, to tam doszło do wypadku – mówi nam mł. asp. Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
Po dojeździe na miejsce strażacy potwierdzili wypadke z udziałem pojazdu marki Volkswagen.
Kierowca zginął na miejscu
- W samochodzie uwięziona była jedna osoba, do której dostęp był utrudniony. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby wydobyć mężczyznę z auta – wskazuje strażak. – Pomimo podjętej reanimacji nie udało się przywrócić u kierowcy funkcji życiowych – dodaje.
Na miejscu pracowało trzy zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego, pogotowie energetyczne oraz policja.
Autorka/Autor: ag
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie