Dachowanie pod Grodziskiem Mazowieckim. Nie żyje kierowca

Śmiertelny wypadek w Żelechowie Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie / tvnwarszawa.pl

- Około godziny 20 otrzymaliśmy zgłoszenie dachowaniu samochodu osobowego przy ulicy Kościelnej w Żelechowie. Okazało się, że prawidłowym adresem była ulica Chełmońskiego, to tam doszło do wypadku – mówi nam mł. asp. Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Po dojeździe na miejsce strażacy potwierdzili wypadke z udziałem pojazdu marki Volkswagen.

Kierowca zginął na miejscu

- W samochodzie uwięziona była jedna osoba, do której dostęp był utrudniony. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby wydobyć mężczyznę z auta – wskazuje strażak. – Pomimo podjętej reanimacji nie udało się przywrócić u kierowcy funkcji życiowych – dodaje.

Na miejscu pracowało trzy zastępy straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego, pogotowie energetyczne oraz policja.

Śmiertelny wypadek drogowy w Żelechowie Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie