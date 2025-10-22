Niemal wjechał w inne auto, później je podpalił. Był pijany i wiózł narkotyki

Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim Źródło: Google Earth

Policjanci z Wyszkowa otrzymali w niedzielę zgłoszenie o pijanym kierowcy, który znajduje się na jednej z prywatnych posesji. Z ich ustaleń wynikało, że mężczyzna doprowadził do kolizji drogowej, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

"Kierujący renault, jadąc przez miejscowość Leszczydół-Pustki zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym poruszała się osobowym volkswagenem 46-latka. Kobieta, chcąc uniknąć zderzenia, zjechała na chodnik i uderzyła kołem w krawężnik, uszkadzając pojazd" - opisuje podkomisarz Wioletta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Uciekł i podpalił auto poszkodowanej w kolizji

Kobieta zauważyła, że kierowca porusza się po jezdni w sposób wskazujący na to, że może być nietrzeźwy. Zdecydowała, że pojedzie za nim. Mężczyzna skręcił na teren jednej z przypadkowych posesji i zatrzymał się tam.

"Z relacji jej partnera wynikało, że od kierowcy czuć było alkohol i miał on trudności z utrzymaniem równowagi. Kobieta natychmiast zadzwoniła pod numer alarmowy. W tym czasie kierujący uciekł pieszo w kierunku pobliskich pól, po czym wrócił na posesję i wykorzystując nieuwagę 46-latki i jej partnera, podpalił samochód którym się poruszali" - relacjonuje rzeczniczka wyszkowskiej policji.

Policjanci zastali na miejscu zgłaszającą 46-letnią kobietę oraz jej 48-letniego partnera. Wezwali natychmiast kolejne patrole i straż pożarną.

- W związku z tym, że było prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się pożaru na budynki, dyżurny wysłał na miejsce dwa zastępy z PSP i jeden zastęp z OSP. Na miejscu okazało się, że palił się wyłącznie samochód. Pożar został ugaszony - przekazał nam starszy kapitan Daniel Wachowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

Ukrył się na poddaszu budynku gospodarczego

Ukrył się na poddaszu budynku gospodarczego

W międzyczasie funkcjonariusze zajmowali się namierzeniem kierowcy renault. Okazało się, że ukrywał się na poddaszu jednego z pobliskich budynków gospodarczych.

"40-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko dwa promile alkoholu. Ponadto w pojeździe, którym się poruszał 40-latek, mundurowi znaleźli i zabezpieczyli narkotyki. Mężczyzna trafił do policyjnej celi" - informuje podkom. Szymanik.

We wtorek mężczyzna usłyszał trzy zarzuty: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, uszkodzenia mienia oraz posiadanie środków odurzających. Policja podaje, że stracił także prawo jazdy. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

