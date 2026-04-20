Wypadki na hulajnogach, pijany 14-latek

Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Wyraźny wzrost liczby wypadków z udziałem osób na hulajnogach elektrycznych
W ciągu dwóch dni w Radomiu i okolicach doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem nieletnich, którzy poruszali się na hulajnogi. Uczestnikiem jednego z nich był pijany 14-latek.

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek na ulicy Łokietka w Radomiu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 12-latka przewróciła się, kiedy poruszała się hulajnogą po jezdni. Z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

Dwa dni później, w niedzielę w Krzyszkowicach, 14 latek na hulajnodze wywrócił się. Służby ustaliły, że nieletni był nietrzeźwy. Miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci wyjaśniają okoliczności tych zdarzeń.

Policja apeluje

"Apelujemy do rodziców o przypominanie swoim pociechom przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza bezpiecznego korzystania z hulajnóg czy rowerów. Pamiętajmy, że dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom powoduje, że małoletni naśladują nasze zachowania. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka - to pojazd, który wymaga ostrożności i znajomości zasad ruchu drogowego. Bez względu na to ile mamy lat wypadek może zdarzyć się każdemu. Wystarczy chwila nieuwagi, zły manewr, nierówność na drodze czy nieostrożność by doszło do wypadku" - apeluje radomska policja.

Klaudia Ziółkowska
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

