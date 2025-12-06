Był poszukiwany listem gończym. Usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku

Zderzenie na DW631. Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę, 30 listopada doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej numer 631 na wysokości miejscowości Sieraków. Na prostym odcinku drogi między Markami a Nieporętem zderzyły się dwa samochody osobowe: opel i volkswagen. Pasażer drugiego z pojazdów zmarł, natomiast kierowca opla trafił do szpitala.

Policja podała, że kierowca volkswagena - 29-letni Polak - miał w organizmie dwa promile alkoholu i złamał dwa zakazy prowadzenia pojazdów wydane przez sąd. Był też poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia za spowodowanie innego wypadku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: W zderzeniu zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym

Zderzenie dwóch aut pod Warszawą Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek pod Warszawą Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Zarzuty i areszt dla kierowcy

Postępowanie w sprawie wypadku wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wołominie. Jak poinformowała nas prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, kierowca usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co w przeszłości był już karany.

- W zarzucie wskazano na naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, co było spowodowane osłabieniem sprawności psychomotorycznej kierowcy spożytym uprzednio alkoholem. Taka jest wstępna przyczyna wypadku - zaznaczyła prok. Staros.

Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Przypomnijmy, że według Komendy Stołecznej Policji, mężczyzna był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 177 Kodeksu karnego, czyli spowodowanie wypadku komunikacyjnego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD