Był poszukiwany listem gończym. Usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku

W niedzielę, 30 listopada doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej numer 631 na wysokości miejscowości Sieraków. Na prostym odcinku drogi między Markami a Nieporętem zderzyły się dwa samochody osobowe: opel i volkswagen. Pasażer drugiego z pojazdów zmarł, natomiast kierowca opla trafił do szpitala.
Policja podała, że kierowca volkswagena - 29-letni Polak - miał w organizmie dwa promile alkoholu i złamał dwa zakazy prowadzenia pojazdów wydane przez sąd. Był też poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia za spowodowanie innego wypadku.
Zarzuty i areszt dla kierowcy
Postępowanie w sprawie wypadku wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wołominie. Jak poinformowała nas prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, kierowca usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co w przeszłości był już karany.
- W zarzucie wskazano na naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, co było spowodowane osłabieniem sprawności psychomotorycznej kierowcy spożytym uprzednio alkoholem. Taka jest wstępna przyczyna wypadku - zaznaczyła prok. Staros.
Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.
Przypomnijmy, że według Komendy Stołecznej Policji, mężczyzna był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 177 Kodeksu karnego, czyli spowodowanie wypadku komunikacyjnego.
Autorka/Autor: kk/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl