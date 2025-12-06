Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Był poszukiwany listem gończym. Usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku

Wypadek pod Warszawą
Zderzenie na DW631. Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Prokuratura postawiła zarzuty po śmiertelnym wypadku na drodze wojewódzkiej numer 631 w powiecie wołomińskim. 29-letni kierowca był poszukiwany listem gończym i złamał dwa zakazy prowadzenia pojazdów.

W niedzielę, 30 listopada doszło do wypadku na drodze wojewódzkiej numer 631 na wysokości miejscowości Sieraków. Na prostym odcinku drogi między Markami a Nieporętem zderzyły się dwa samochody osobowe: opel i volkswagen. Pasażer drugiego z pojazdów zmarł, natomiast kierowca opla trafił do szpitala.

Policja podała, że kierowca volkswagena - 29-letni Polak - miał w organizmie dwa promile alkoholu i złamał dwa zakazy prowadzenia pojazdów wydane przez sąd. Był też poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia za spowodowanie innego wypadku.

W zderzeniu zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W zderzeniu zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym

Zderzenie dwóch aut pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Zarzuty i areszt dla kierowcy

Postępowanie w sprawie wypadku wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wołominie. Jak poinformowała nas prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, kierowca usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co w przeszłości był już karany.

- W zarzucie wskazano na naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, co było spowodowane osłabieniem sprawności psychomotorycznej kierowcy spożytym uprzednio alkoholem. Taka jest wstępna przyczyna wypadku - zaznaczyła prok. Staros.

Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Przypomnijmy, że według Komendy Stołecznej Policji, mężczyzna był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 177 Kodeksu karnego, czyli spowodowanie wypadku komunikacyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku
Potrącenie nagrała kamera monitoringu
Przejechał po pieszym i uciekł. Policja zatrzymała 80-latka
Praga Północ
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieWołominMarkiProkuraturaAlkohol
Czytaj także:
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jak działała nocna cisza alkoholowa. Pierwsze statystyki straży miejskiej
Śródmieście
Najlepsze miasto świata
Premiera była wielkim wydarzeniem, możesz obejrzeć ten spektakl za darmo
Śródmieście
Zwycięski projekt nowego budynku Ursynoteki
Modrzewiowa elewacja, dużo światła, ludzka skala
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Modernizacja przystanku. Przez kilka dni pociągi będą go omijać
Ursus
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach
Śródmieście
Do kolizji doszło na S8
Furgonetka rozbita w drzazgi. Sąd: to nie przestępstwo
Klaudia Ziółkowska
Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
Zbudują nowy most kolejowy. Z kładką pieszo-rowerową
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Budowniczy: dziś jest ładniejszy
Śródmieście
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
Śródmieście
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, będą objazdy. Ruszają prace w trzech dzielnicach
Praga Północ
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
Koniec sezonu Veturilo
Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"
Śródmieście
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
Wola
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Mikołaje, śnieżynki i elfy nie dostali zgody na przejazd
Magdalena Gruszczyńska
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
Wola
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
Bemowo
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
Śródmieście
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Nowa koncepcja toru kolarskiego. Z nietypowym basenem w środku
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
Wola

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki