Zjechał z drogi, skończył w drzewach
- Kierowca był nietrzeźwy, został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Tam zostaną przeprowadzone badania na zawartość alkoholu, ponieważ policjanci nie byli w stanie zbadać mężczyzny na miejscu - przekazała nam rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.
Dodała jednak, że policjanci wyczuli od kierowcy woń alkoholu.
Jak doszło do wypadku? - Na łuku drogi kierowca stracił panowanie nad autem i zjechał do przydrożnego rowu. Mężczyzna został zabrany do szpitala, a samochód zostanie odholowany - zaznaczyła policjantka.
Wypadek w miejscowości Wólka Pęcherska
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Informacje na gorąco powiat piaseczyński