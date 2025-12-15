Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Trudny poranek na S8. Zderzenie czterech aut i korek

Korek na S8 na wysokości Ursusa
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Poranne utrudnienia na trasie S8. W okolicy węzła Konotopa zderzyły się cztery auta.

Poniedziałkowy poranek nie jest łatwy dla kierowców podróżujących trasą S8. Przed godziną 7 arteria zakorkowała się na wysokości Marymontu w kierunku Poznania. Był problem z pokonaniem mostu Grota-Roweckiego. W szczytowym momencie korek miał około ośmiu kilometrów. Przyczyną była prawdopodobnie drobna kolizja na wysokości Marywilskiej.

Zderzenie czterech aut

Przed godziną 8 doszło do zdarzenia na węźle Konotopa. Na miejsce pojechał jeden zastęp straży pożarnej. - Zderzyły się cztery pojazdy, którymi podróżowały cztery osoby. Na szczęście nie wymagały hospitalizacji - poinformował kapitan Paweł Baran z warszawskiej straży pożarnej. - Działania strażaków polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu z jezdni płynów eksploatacyjnych - dodał.

Zderzenie na S8 na węźle Konotopa
Zderzenie na S8 na węźle Konotopa
Zderzenie na S8 na węźle Konotopa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na S8 na węźle Konotopa
Zderzenie na S8 na węźle Konotopa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na S8 na węźle Konotopa
Zderzenie na S8 na węźle Konotopa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Cztery samochody osobowe zderzyły się na trasie S8, przed zjazdem z S8 na S2. Ostatni z samochodów, biorących udział w zdarzeniu, jest najbardziej uszkodzony - relacjonował reporter. Jak dodał, na miejscu pracuje straż pożarna, która zabezpiecza miejsce zdarzenia i sprząta rozlane płyny. Jest również policja, która bada przyczyny zdarzenia.

- Samochody stoją na jezdni, w związku z czym zablokowany jest jeden pas zjazdu na trasę S2. Tworzy się gigantyczny korek - ostrzegł Mżyk. Na jezdni w kierunku Poznania utworzył się korek o długości około dziewięciu kilometrów.

Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. "Utrudnienie powstało około godz. 08.13. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godziny" - podano w komunikacie z godziny 8.22.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Parafia św. Faustyny w Warszawie
Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku
Sebastian Klauziński
Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
"Wielki Marsz dla Zwierząt" na ulicach Warszawy
Śródmieście
Trasa S7
Drogowcy "mobilizują wykonawców". Kolejny odcinek S7 jeszcze w tym roku?
Okolice
Zderzenie w alei Armii Ludowej
"Klasyczne najechanie" w alei Armii Ludowej
Śródmieście
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Gołąb zaplątał się w siatkę. Strażacy musieli się dostać na ósme piętro
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny alarmowe. "Zachowaj spokój"
Okolice
Podnośnik jadący ulicą Leona Kruczkowskiego
Podnośnik w górze, "kierowca" w koszu. Nietypowy przejazd
Śródmieście
Zderzenie na placu Zawiszy
Roztrzaskane samochody i zniszczona infrastruktura. Zderzenie na placu Zawiszy
Ochota
Zderzenie na Bródnie
Wypadek na Bródnie
Targówek
Kobieta została zatrzymana. Miała chodzić z nożem po ulicy
Chodziła z nożem po ulicy. Ranny policjant
Okolice
W alei "Solidarności" powstaje ścieżka rowerowa
Powstaje ścieżka rowerowa w alei "Solidarności". Zmiany w organizacji ruchu
Wola
Podczas ucieczki 51-latek rozbił swoje auto
Uciekał, bo ma sześć zakazów prowadzenia i do odbycia karę więzienia
Okolice
Wypadek na S8
Bus uderzył w bariery, pięć osób w szpitalach
Okolice
Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Powiedział, że za pomoc w podpaleniach dostawał pieniądze i jedzenie
Ochota
Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim
Narkotyki i nielegalna broń, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Nie wiedział, że mija radiowóz
Okolice
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
16-latek spał na schodach przy ulicy
Praga Południe
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Od niedzieli nowy rozkład pociągów
Śródmieście
Zamiast złota kupił tombak
Biżuteria z parkingu przed sklepem, sztabki z sieci. To nie było złoto
Okolice
Kierowcy grozi do 20 lat więzienia
Potrącił rowerzystkę i odjechał. Kobieta nie żyje
Okolice
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki
Praga Północ
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
Wola
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
Śródmieście
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę radną
Śródmieście
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
Okolice
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak kiboli. Zarzuty dla uczestników, funkcjonariuszka zawieszona
Okolice
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna
Bemowo
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w ruchu
Targówek
60-latek został aresztowany
Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje
Targówek
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki