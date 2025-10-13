Logo TVN Warszawa
Auto doszczętnie spłonęło, jedna osoba trafiła do szpitala

Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Jak gasić pożar w samochodzie?
Źródło: TVN24
Pod Izabelinem doszło do pożaru samochodu osobowego. Ogień ugasili strażacy. Jedna osoba trafiła do szpitala.

O godzinie 12:51 do strażaków z powiatu warszawskiego zachodniego wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na drodze powiatowej w miejscowości Truskaw.

"Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono pojazd objęty ogniem. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana – z poparzeniami przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego, a następnie przetransportowana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala" - przekazał w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych mł. kpt. Damian Dolniak ze straży pożarnej dla powiatu warszawskiego zachodniego.

Samochód doszczętnie spłonął. Droga na czas prowadzenia działań była całkowicie zablokowana.

Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Źródło: mł. kpt. Damian Dolniak

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: mł. kpt. Damian Dolniak

