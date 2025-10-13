Auto doszczętnie spłonęło, jedna osoba trafiła do szpitala

Jak gasić pożar w samochodzie? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O godzinie 12:51 do strażaków z powiatu warszawskiego zachodniego wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na drodze powiatowej w miejscowości Truskaw.

"Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono pojazd objęty ogniem. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana – z poparzeniami przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego, a następnie przetransportowana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala" - przekazał w komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych mł. kpt. Damian Dolniak ze straży pożarnej dla powiatu warszawskiego zachodniego.

Samochód doszczętnie spłonął. Droga na czas prowadzenia działań była całkowicie zablokowana.

Pożar samochodu w miejscowości Truskaw Źródło: mł. kpt. Damian Dolniak