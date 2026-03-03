Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10

S10 to licząca około 400 km droga ekspresowa, która połączyć ma Szczecin z Warszawą, biegnąc przez cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Jej budowa prowadzona jest odcinkami.
Nad przebiegiem projektowanej części tej trasy - jak poinformował Urząd Miasta Płocka - obradował we wtorek Komitet Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). - Dobra wiadomość dla Płocka. Trasa S10 będzie przebiegać około pięć kilometrów od naszego miasta - ogłosił po posiedzeniu Komitetu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Podkreślił jednocześnie, że starania samorządu "o maksymalne przybliżenie tej trasy do granic miasta przyniosły oczekiwany efekt".
Będzie węzeł "Płock"
Rekomendowany wariant zakłada, że na S10 będzie można wjechać na węźle "Płock" w pobliskiej miejscowości Goślice, przy czym do węzła prowadzić będzie odcinek drogi krajowej numer 60, którego budowa planowa jest w ramach tej samej inwestycji.
Wiceprezydent Płocka ds. rozwoju i inwestycji Artur Zieliński, który uczestniczył w spotkaniu w bydgoskiej siedzibie GDDKiA, zwrócił uwagę, iż duże znaczenie dla miasta będzie miał także węzeł "Orlen", o którego utworzenie płocki samorząd również zabiegał. Dodał, że lokalizacja wjazdu na trasę szybkiego ruchu w okolicy głównego zakładu produkcyjnego koncernu pozwoli na wyprowadzenie ruchu z terenów inwestycyjnych bezpośrednio na S10.
Urząd Miasta Płocka przypomniał, że za budowę drogi ekspresowej S10 na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, na odcinku od autostrady A1 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, odpowiada właśnie bydgoski oddział GDDKiA. W związku z planowanym przedsięwzięciem, w 2022 roku została podpisana umowa na opracowanie studium techniczno-ekonomicznego i środowiskowego. W 2024 roku odbyły się natomiast konsultacje, w których uczestniczyli m.in. mieszkańcy Płocka oraz przedstawiciele władz miasta.
Trzy wersje
W pierwszym etapie konsultacji zaprezentowane trzy wersje przebiegu trasy, a później, na podstawie głosów mieszkańców i samorządowców, wypracowany został wariant czwarty - jak zaznaczył płocki samorząd - "najmniej ingerujący w istniejącą zabudowę i najbardziej akceptowalny społecznie:. Wspomniał zarazem, że ostatecznie jako najkorzystniejszy dla Płocka, zarówno mieszkańcy jak i władze miasta, wskazali właśnie wariant czwarty.
W styczniu tego roku, odnosząc się do projektu budowy drogi ekspresowej w pobliżu Płocka, tamtejsze Starostwo Powiatowe informowało, że według wstępnych planów budowa trasy S10 ma zostać zrealizowana w latach 2030-2033. W 2028 r. ma zostać przygotowany program funkcjonalno-użytkowy i ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj.
Opracowała Katarzyna Kędra
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Starostwo Powiatowe w Płocku