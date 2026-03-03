Logo TVN Warszawa
Okolice

Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10

Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Płock (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Trasa S10 będzie przebiegała pięć kilometrów od granic Płocka - ogłosił we wtorek prezydent miasta Andrzej Nowakowski. O tę decyzję samorządowcy zabiegali od lat. Udało się po obradach Komitetu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

S10 to licząca około 400 km droga ekspresowa, która połączyć ma Szczecin z Warszawą, biegnąc przez cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Jej budowa prowadzona jest odcinkami.

Nad przebiegiem projektowanej części tej trasy - jak poinformował Urząd Miasta Płocka - obradował we wtorek Komitet Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). - Dobra wiadomość dla Płocka. Trasa S10 będzie przebiegać około pięć kilometrów od naszego miasta - ogłosił po posiedzeniu Komitetu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Podkreślił jednocześnie, że starania samorządu "o maksymalne przybliżenie tej trasy do granic miasta przyniosły oczekiwany efekt".

Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Źródło: Starostwo Powiatowe w Płocku

Będzie węzeł "Płock"

Rekomendowany wariant zakłada, że na S10 będzie można wjechać na węźle "Płock" w pobliskiej miejscowości Goślice, przy czym do węzła prowadzić będzie odcinek drogi krajowej numer 60, którego budowa planowa jest w ramach tej samej inwestycji.

Wiceprezydent Płocka ds. rozwoju i inwestycji Artur Zieliński, który uczestniczył w spotkaniu w bydgoskiej siedzibie GDDKiA, zwrócił uwagę, iż duże znaczenie dla miasta będzie miał także węzeł "Orlen", o którego utworzenie płocki samorząd również zabiegał. Dodał, że lokalizacja wjazdu na trasę szybkiego ruchu w okolicy głównego zakładu produkcyjnego koncernu pozwoli na wyprowadzenie ruchu z terenów inwestycyjnych bezpośrednio na S10.

Urząd Miasta Płocka przypomniał, że za budowę drogi ekspresowej S10 na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, na odcinku od autostrady A1 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, odpowiada właśnie bydgoski oddział GDDKiA. W związku z planowanym przedsięwzięciem, w 2022 roku została podpisana umowa na opracowanie studium techniczno-ekonomicznego i środowiskowego. W 2024 roku odbyły się natomiast konsultacje, w których uczestniczyli m.in. mieszkańcy Płocka oraz przedstawiciele władz miasta.

Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Źródło: Starostwo Powiatowe w Płocku

Trzy wersje

W pierwszym etapie konsultacji zaprezentowane trzy wersje przebiegu trasy, a później, na podstawie głosów mieszkańców i samorządowców, wypracowany został wariant czwarty - jak zaznaczył płocki samorząd - "najmniej ingerujący w istniejącą zabudowę i najbardziej akceptowalny społecznie:. Wspomniał zarazem, że ostatecznie jako najkorzystniejszy dla Płocka, zarówno mieszkańcy jak i władze miasta, wskazali właśnie wariant czwarty.

W styczniu tego roku, odnosząc się do projektu budowy drogi ekspresowej w pobliżu Płocka, tamtejsze Starostwo Powiatowe informowało, że według wstępnych planów budowa trasy S10 ma zostać zrealizowana w latach 2030-2033. W 2028 r. ma zostać przygotowany program funkcjonalno-użytkowy i ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w ramach procedury zaprojektuj i wybuduj.

Ważna decyzja w sprawie trasy S10 na Mazowszu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ważna decyzja w sprawie trasy S10 na Mazowszu

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Starostwo Powiatowe w Płocku

Płock
