Ciało mężczyzny leżało na ekspresówce

Wypadek na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Zderzenie na trasie S7 (archiwum)
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Nad ranem na drodze krajowej numer 7 w Tarczynie odnaleziono ciało mężczyzny. Prawdopodobnie został potrącony przez pojazd, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.

Piaseczyńska policja otrzymała około godziny 5 zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w alei Krakowskiej w Tarczynie, czyli na tak zwanej "starej siódemce".

- Niestety pieszy uczestnik tego zdarzenia zmarł. Obecnie na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności sprawy, jest tam obecny także biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu - informuje aspirant Wioletta Domagała z Komendy Rejonowej Policji w Piasecznie.

Szukają świadków zdarzenia

Policjantka ostrzega kierowców przed możliwymi utrudnieniami na jezdni w kierunku Warszawy. Apeluje też do osób, które nad ranem poruszały się tą trasą i mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają nagrania z kamer samochodowych, aby skontaktowały się z policją.

Według profilu Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński, pieszego leżącego na jednym z pasów jezdni w kierunku stolicy zauważył przypadkowy kierowca, który zatrzymał się i wezwał na miejsce służby.  

Wypadek autobusu
Lawetą w autobus, cztery osoby w szpitalu
Mokotów
Wypadek w Rembertowie
Dwie osoby poszkodowane po zderzeniu auta z autobusem
Rembertów
Wypadek z udziałem radiowozu, Warszawa
Jechali do uczestników głośnej imprezy, rozbili się na skrzyżowaniu. Ranni policjanci
TVN24
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaTarczyn
