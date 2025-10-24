Ciało mężczyzny leżało na ekspresówce

Zderzenie na trasie S7 (archiwum) Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Piaseczyńska policja otrzymała około godziny 5 zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w alei Krakowskiej w Tarczynie, czyli na tak zwanej "starej siódemce".

- Niestety pieszy uczestnik tego zdarzenia zmarł. Obecnie na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności sprawy, jest tam obecny także biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu - informuje aspirant Wioletta Domagała z Komendy Rejonowej Policji w Piasecznie.

Szukają świadków zdarzenia

Policjantka ostrzega kierowców przed możliwymi utrudnieniami na jezdni w kierunku Warszawy. Apeluje też do osób, które nad ranem poruszały się tą trasą i mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają nagrania z kamer samochodowych, aby skontaktowały się z policją.

Według profilu Informacje na Gorąco Powiat Piaseczyński, pieszego leżącego na jednym z pasów jezdni w kierunku stolicy zauważył przypadkowy kierowca, który zatrzymał się i wezwał na miejsce służby.

