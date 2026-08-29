Czołowe zderzenie. Są ranni, w tym dwoje dzieci
Do wypadku doszło w sobotę około 12.40 na drodze wojewódzkiej nr 632 w rejonie miejscowości Strachówko. Czołowo zderzyły się kierujące Seatem i Suzuki.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letnia kierująca Seatem, jadąc w kierunku Nowego Miasta, na łuku drogi zderzyła się z jadącym z naprzeciwka Suzuki, którym podróżowała 32-letnia kobieta z dwojgiem dzieci w wieku 8 i 4 lat. W wyniku zderzenia oba pojazdy wpadły do przydrożnych rowów" - poinformowała płońska policja.
32-latka zakleszczona w aucie
Wszyscy uczestnicy wypadku odnieśli obrażenia. "Dzieci zostały przetransportowane karetkami pogotowia do szpitala. 32-letnia kierująca Suzuki, która była zakleszczona w pojeździe, została zabrana do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Pomoc medyczna udzielana jest również 23-letniej kierującej Seatem, która najprawdopodobniej także zostanie przewieziona do szpitala" - przekazała policja.
Droga wojewódzka nr 632 jest obecnie zablokowana.