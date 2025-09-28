Wypadek w lesie, cztery osoby ranne

Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim Źródło: Google Earth

"W niedzielę, 28 września, o godzinie 17:07 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu w miejscowości Somianka. Do interwencji zadysponowano dwa zastępy z JRG Wyszków oraz jeden zastęp z OSP Somianka. Ustalono, że z niewyjaśnionych przyczyn kierujący pojazdem typu 'buggy', poruszający się po leśnej drodze w okolicy leśniczówki, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo" - podała w komunikacie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby Źródło: KP PSP Wyszków

Pojazdem jechały cztery osoby. W momencie przyjazdu służb trzy z różnymi obrażeniami znajdowały się już poza nim, a jedna była przygnieciona.

W pobliżu miejsca wypadku lądował śmigłowiec LPR Źródło: KP PSP Wyszków

"Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej, umożliwiającym tym samym bezpieczną ewakuację i przekazanie rannych Zespołowi Ratownictwa Medycznego" – dodano.

Do wypadku doszło w lesie, koło leśniczówki w miejscowości Somianka Źródło: KP PSP Wyszków

Rannymi zajęli ratownicy medyczni, sprawę wypadku bada policja.