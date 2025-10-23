Prowadził mimo dożywotniego zakazu. Kilka godzin później stanął przed sądem

"Nie bez przyczyny mają zakaz prowadzenia". Policjanci coraz częściej stosują wobec nich tryb przyspieszony Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę rano policjanci z sokołowskiej drogówki w ramach akcji "Trzeźwy poranek" przeprowadzanej na ulicy Siedleckiej, zatrzymali do badania 28-letniego kierowcę volvo.

Mężczyzna jechał bez zapiętych pasów, " w policyjnych systemach szybko wyszło również na jaw, że na jego koncie widnieje dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - poinformowała w komunikacie mł. asp. Aleksandra Siemieniuk z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Szybko trafił przed sąd

Kierowca został zatrzymany rano, a już o godzinie 13. odbyło się posiedzenie sądu. 28-latek został skazany na osiem miesięcy bezwzględnej kary więzienia oraz pięć tysięcy złotych grzywny na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyrok nie jest prawomocny.