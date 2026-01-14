Logo TVN Warszawa
Warszawa
Trasa S8 zablokowana po wypadku

Utrudnienia na S8 pod Wyszkowem (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim
Źródło: Google Earth
Policja przestrzega przed utrudnieniami na trasie S8. Na wysokości miejscowości Ślubów (Mazowieckie) doszło do wypadku. Wyznaczono objazdy.

"Trasa S8 za węzłem Mostówka (powiat wyszkowski), na wysokości miejscowości Ślubów, w kierunku Warszawy jest zablokowana po zdarzeniu drogowym. Wyznaczone są objazdy" - poinformowała policja w Wyszkowie.

Funkcjonariusze zaapelowali o wybieranie tras alternatywnych. Jak podano, utrudnienia mogą potrwać do godziny 20.

"Apelujemy o ostrożność. Zdejmijmy nogę z gazu i dostosujmy prędkość do aktualnych warunków na drodze" - przestrzegła policja.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock

WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
