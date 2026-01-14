Trasa S8 zablokowana po wypadku

Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim Źródło: Google Earth

"Trasa S8 za węzłem Mostówka (powiat wyszkowski), na wysokości miejscowości Ślubów, w kierunku Warszawy jest zablokowana po zdarzeniu drogowym. Wyznaczone są objazdy" - poinformowała policja w Wyszkowie.

Funkcjonariusze zaapelowali o wybieranie tras alternatywnych. Jak podano, utrudnienia mogą potrwać do godziny 20.

"Apelujemy o ostrożność. Zdejmijmy nogę z gazu i dostosujmy prędkość do aktualnych warunków na drodze" - przestrzegła policja.