Po zderzeniu z drzewem kierowca był zakleszczony w aucie

O zdarzeniu poinformowali w poniedziałek strażacy z OSP Jadów.

"W dniu dzisiejszym o godzinie 15:07 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego w miejscowości Sitne. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, która została przetransportowana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego" - napisali na Facebooku druhowie.

W działaniach brali udział ochotnicy z Jadowa i Roszczepu, strażacy z Wołomina, a także zespół ratownictwa medycznego i policja.

"Tylko jeden samochód brał udział w wypadku. Kierowca został zakleszczony w pojeźdźie. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonaliśmy dostęp do poszkodowanego i został przekazany ZRM" - doprecyzowali strażacy.

