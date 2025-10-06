Logo TVN Warszawa
Okolice

Po zderzeniu z drzewem kierowca był zakleszczony w aucie

Wypadek w miejscowości Sitne
Jadów w powiecie wołomińskim na Mazowszu
Źródło: Google Earth
W miejscowości Sitne (Mazowieckie) kierowca auta osobowego wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Z zakleszczonego auta uwolnili go strażacy. Trafił do szpitala.

O zdarzeniu poinformowali w poniedziałek strażacy z OSP Jadów.

"W dniu dzisiejszym o godzinie 15:07 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego w miejscowości Sitne. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, która została przetransportowana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego" - napisali na Facebooku druhowie.

W działaniach brali udział ochotnicy z Jadowa i Roszczepu, strażacy z Wołomina, a także zespół ratownictwa medycznego i policja.

"Tylko jeden samochód brał udział w wypadku. Kierowca został zakleszczony w pojeźdźie. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonaliśmy dostęp do poszkodowanego i został przekazany ZRM" - doprecyzowali strażacy.

Wypadek w miejscowości Sitne
Wypadek w miejscowości Sitne
Wypadek w miejscowości Sitne
Źródło: Straż pożarna Jadów
Wypadek w miejscowości Sitne
Wypadek w miejscowości Sitne
Źródło: Straż pożarna Jadów
Wypadek w miejscowości Sitne
Wypadek w miejscowości Sitne
Źródło: Straż pożarna Jadów
Wypadek w miejscowości Sitne
Wypadek w miejscowości Sitne
Źródło: Straż pożarna Jadów

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż pożarna Jadów

