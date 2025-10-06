Po zderzeniu z drzewem kierowca był zakleszczony w aucie

O zdarzeniu poinformowali w poniedziałek strażacy z OSP Jadów.
"W dniu dzisiejszym o godzinie 15:07 nasza jednostka została zadysponowana do wypadku drogowego w miejscowości Sitne. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, która została przetransportowana do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego" - napisali na Facebooku druhowie.
W działaniach brali udział ochotnicy z Jadowa i Roszczepu, strażacy z Wołomina, a także zespół ratownictwa medycznego i policja.
"Tylko jeden samochód brał udział w wypadku. Kierowca został zakleszczony w pojeźdźie. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonaliśmy dostęp do poszkodowanego i został przekazany ZRM" - doprecyzowali strażacy.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż pożarna Jadów