Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zaatakował dwie kobiety w szkole, został aresztowany

36-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Płock (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Sąd Rejonowy w Sierpcu na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 36-latka. Mężczyzna zaatakował dyrektorkę oraz jedną z matek w szkole podstawowej w Gójsku. Do incydentu doszło po tym, jak został wyproszony z zebrania. Usłyszał cztery zarzuty.

Do zatrzymania 36-latka - wcześniej policja podawała, że sprawca napaści ma 39 lat - doszło w szkole podstawowej w miejscowości Gójsk, w poniedziałek po południu, gdy odbywało się tam zebranie rodziców, w którym mężczyzna uczestniczył. Okazało się, że mężczyzna miał 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Jak informowała po zdarzeniu policja, 36-latek, który zakłócał przebieg szkolnego zebrania, został z niego wyproszony, co wywołało jego agresję - uderzył w twarz jedną z matek, a następnie popchnął dyrektorkę placówki, która się przewróciła. Obie kobiety w wieku 41 i 55 lat trafiły do szpitala. Po badaniach, które wykazały, że doznały ogólnych potłuczeń, zostały wypisane do domu.

36-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany
36-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Źródło: KPP w Sierpcu

Został tymczasowo aresztowany

Sprawą zajęła się sierpecka prokuratura rejonowa. Mężczyzna po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Przedstawione zostały mu cztery zarzuty: naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - dyrektorki szkoły oraz innej osoby, a także uszkodzenia mienia i znęcania się nad osobą najbliższą - przekazał w czwartek Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, której podlega prokuratura sierpecka.

- Podejrzany przyznał się do popełnienia niektórych z zarzucanych przestępstw. W związku z obawą matactwa oraz z koniecznością przesłuchania świadków, do sądu został skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie 36-latka. Sąd przychylił się do niego i zastosował wobec mężczyzny areszt na najbliższe trzy miesiące - powiedział prokurator Maliszewski.

Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uderzył jedną z matek, popchnął dyrektorkę szkoły. Trzy zarzuty dla 39-latka

Szczegóły zarzutów

Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej zaznaczył, że część czynów zarzucanych 36-latkowi została zakwalifikowana jako występek o charakterze chuligańskim. Wyjaśnił również, że w przypadku zarzutu zniszczenia mienia chodzi u uszkodzenie dwóch samochodów zaparkowanych na terenie szkoły, gdzie doszło do napaści, natomiast w przypadku zarzutu naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby niż funkcjonariusz publiczny, sierpecka prokuratura objęła ściganie tego czynu z urzędu.

Odnosząc się z kolei do zarzutu znęcania się nad osobą najbliższą, prokurator Maliszewski zastrzegł, iż nie może ujawnić więcej szczegółów tego wątku sprawy - przyznał jedynie, że chodzi o czyny popełnione wobec dorosłego domownika. Z dotychczasowych ustaleń postępowania wynika, że 36-latek to ojciec czwórki dzieci, w tym w wieku szkolnym oraz młodszych.

Jak informowała wcześniej policja, podczas zatrzymania mężczyzny był on agresywny i zaatakował także jednego z funkcjonariuszy.

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Sierpcu

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPrzemoc wobec kobietPrzemocPolicjaProkuratura
Czytaj także:
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Posłowie PiS w miejscu wysadzenia torów. "Tym razem to nie sabotażyści, tylko polityczny teatr"
Elektrociepłownia Żerań
Stąd pochodzi ciepło dla Warszawy. Chcą całkowicie zrezygnować z węgla
Praga Północ
Mieszkania komunalne w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie grupy zawodowe z pierwszeństwem najmu mieszkań komunalnych
Śródmieście
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
Trzaskowski o "absurdalnych zarzutach", Szyszko o "terroryzowaniu miasta"
Mokotów
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Koniec z wożeniem plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nowe przepisy
Komunikacja
Rafał Trzaskowski
Radni przegłosowali podwyżkę dla Rafała Trzaskowskiego
Śródmieście
Zderzenie w Zaborówku
Czołowe zderzenie z autobusem
44-latek miał znęcać się nad rodziną (zdjęcie ilustracyjne)
Policja: wyzywał, bił, uderzył szklanym naczyniem w głowę
Dworek w Jadwisinie
W dworku miała być edukacja, jest escape room i oferta sprzedaży. Prezes komentuje
Rozmowa z maszynistą, który zatrzymał pociąg Kolei Mazowieckich
"Pociągiem mocno bujnęło. Wyjrzałem, by sprawdzić czy stoi na szynach"
Nieporęt. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja. Miejsce, gdzie znajdował się dwór Wazów
Finał gry o tron w... podwarszawskiej wsi
Adam Michejda
Wypadek na torach
Zderzenie na torach. "Szynobus zatrzymał się po kilkuset metrach"
Tragiczny wypadek na torach
Wypadek na torach pod Warszawą. Opóźnienia pociągów
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Wyrok dla "gangu przebierańców". Podawali się za służby specjalne 
Wola
37-latek został zatrzymany
Zaatakował kobietę na przystanku. Próbował ją zgwałcić
Białołęka
Kradli auta, demontowali je w lesie
Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach
Śródmieście
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami
Ukradł puszkę z datkami na leczenie chorego chłopca
Remont na Grójeckiej
Tramwaje nie będą kursować jedną z głównych tras
Ochota
Weekendowe frezowania
Ulice zyskają nowy asfalt. Frezowanie w czterech dzielnicach
Praga Południe
Miasto chce sprzedać działkę przy ulicy Okopowej
Astronomiczna cena za działkę z historyczną zabudową
Wola
Dworek w Jadwisinie należący do LOT "Inte-gra"
Willa plus. Pierwsza nieruchomość wystawiona na sprzedaż, cena trzykrotnie wyższa
Zespół autorów
Mateusz MżykJustyna SucheckaPiotr Szostak
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgały godziny
Ursus
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
Wybuch na torach. Tak patrol zareagował na zgłoszenie
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Pierwszy taki jarmark bożonarodzeniowy. Montują ogromny diabelski młyn
Śródmieście
Fontanna Neptuna zaświeciła się na czerwono
Polskie miasta rozbłysły na czerwono. "W jednym momencie ponad 3600 obiektów"
TVN24
Nowe przedszkole na Targówku
Kryzys demograficzny uderza w miejskie przedszkola. Lista placówek do zamknięcia
Klaudia Kamieniarz
Przemysław Nowak
Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei
TVN24
Samochód utknął na torowisku
Regularnie rozjeżdżają rozchodnik. Niektórzy utykają na torach
Śródmieście
Kradzież z kościelnej skarbonki
Kradzież w kościele. "Wyłamał drewnianą skarbonkę i zabrał z niej pieniądze"
Kolizja bmw z lawetą na trasie S8
Zderzenie z lawetą na ekspresówce. "W samochodzie był minister sportu"
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki