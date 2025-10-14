Zniszczony biletomat, szukają tego mężczyzny

Komenda Miejska Policji w Siedlcach prowadzi postępowanie w sprawie umyślnego uszkodzenia biletomatu numer 064 znajdującego się w rejonie peronu numer 1 na stacji kolejowej Siedlce Zachodnie. Straty oszacowano na ponad 16 tysięcy złotych. Policjanci opublikowali w sieci zdjęcia mężczyzny, którego podejrzewają o ten czyn.
"W związku z powyższym, jeżeli ktoś rozpoznaje osobę ze zdjęcia, proszony jest o kontakt z KMP w Siedlcach pod nr tel. 47 707 23 60 lub 112" - podali w komunikacie.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Siedlce