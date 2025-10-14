Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zniszczony biletomat, szukają tego mężczyzny

Policja szuka tego mężczyzny
Siedlce (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Policjanci z Siedlec opublikowali zdjęcia mężczyzny, którego podejrzewają o umyślne uszkodzenie biletomatu na stacji kolejowej Siedlce Zachodnie. Proszą o pomoc w jego identyfikacji.

Komenda Miejska Policji w Siedlcach prowadzi postępowanie w sprawie umyślnego uszkodzenia biletomatu numer 064 znajdującego się w rejonie peronu numer 1 na stacji kolejowej Siedlce Zachodnie. Straty oszacowano na ponad 16 tysięcy złotych. Policjanci opublikowali w sieci zdjęcia mężczyzny, którego podejrzewają o ten czyn.

"W związku z powyższym, jeżeli ktoś rozpoznaje osobę ze zdjęcia, proszony jest o kontakt z KMP w Siedlcach pod nr tel. 47 707 23 60 lub 112" - podali w komunikacie.

Mężczyzna poszukiwany jest w sprawie zniszczonego biletomatu
Policja szuka tego mężczyzny
Policja szuka tego mężczyzny
Źródło: Policja Siedlce
Policja szuka tego mężczyzny
Policja szuka tego mężczyzny
Źródło: Policja Siedlce
Policja szuka tego mężczyzny
Policja szuka tego mężczyzny
Źródło: Policja Siedlce
Policja szuka tego mężczyzny
Policja szuka tego mężczyzny
Źródło: Policja Siedlce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chcą nocnej prohibicji
Władze Bielan i Ochoty chcą rozszerzenia pilotażu
Bielany
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów, szuka ich policja
Mokotów
Wandale uszkodzili wiatę przystankową
Wprowadzili w życie "scenariusz demolki". Tak się tłumaczyli
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Siedlce

Udostępnij:
TAGI:
SiedlcePolicjaPKP PLK
Czytaj także:
14 cudzoziemców nie wjechało do Polski (zdj. ilustracyjne)
Przylecieli i od razu musieli wrócić. 14 cudzoziemców zatrzymanych na lotnisku
Włochy
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Trzy lata koszmaru. Sprawca skazany i wpisany do "rejestru pedofilów"
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o planowaną halę
Piotr Bakalarski
Szkolenie z obrony cywilnej w Łomiankach
Poznali zasady survivalu. "To może się przydać każdemu"
Mateusz Mżyk
Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Właz prowadził do piwniczki, ukrył się tam przed policją
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Lecieli do Nowego Jorku, lądowali w Kopenhadze. Zmarła pasażerka
Włochy
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
Śródmieście
Dawny tor kolarski na Kamionku
Orzeł pod ochroną. Do powrotu kolarzy daleka droga
Piotr Bakalarski
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rasistowska napaść na 11-latka. Sprawca poszukiwany
Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Auto doszczętnie spłonęło, jedna osoba trafiła do szpitala
Testy na wiadukcie w Rembertowie
256 ton na wiadukcie. Test zaliczony
Rembertów
Wypadek w okolicy przystanku Warszawa Gocławek (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na kolei. Pociągi były opóźnione
Praga Południe
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura przyjrzy się wypowiedziom Bąkiewicza podczas wiecu PiS
Śródmieście
Drążenie kolektora Mokotowskiego Bis (pierwszy etap)
Wybudują wielki kolektor pod Wisłostradą
Mokotów
Jakub Iwaniec
Świadkowie byli pewni, że kierował pijany sędzia. Prokuratura o swoich ustaleniach
TVN24
Warszawskie Drzewo Roku
Warszawskie Drzewo Roku wybrane. Rośnie na Ochocie
Ochota
Ks. Rafał Główczyński
Ksiądz otwiera klubokawiarnię w lokalu po agencji towarzyskiej
Śródmieście
Policja znalazła go na strychu
Był poszukiwany listem gończym. Policja znalazła go na strychu
Wypadek na Wisłostradzie
Czołowe zderzenie na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
Żoliborz
Wjechała w przystanek autobusowy
Pijana wjechała w przystanek. Nagranie
Nietypowa interwencja strażaków
Ptak utknął w kominie
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Koniec nielegalnego korzystania z wodociągów i kanalizacji
Wawer
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
Tramwaje wróciły na Marszałkowską i Grójecką
Tramwaje wróciły na Marszałkowską. Ale to nie koniec prac
Śródmieście
Marsz w obronie Palestyny
"O godność dla Palestyńczyków". Marsz w Warszawie
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Gąsiorowo
"Z auta wypadli dwaj mężczyźni". Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi"
Bielany
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją
Potrącenie na Marymonckiej
23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
Śródmieście
Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki