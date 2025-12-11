Logo TVN Warszawa
Nieznana substancja i ewakuacja szkoły. Jedna osoba trafiła do szpitala

Szkoła podstawowa w Siedlcach została ewakuowana
Zawroty głowy i omdlenia, ewakuacja w szkole
Źródło: TVN24
W jednej ze szkół podstawowych w Siedlcach trwa akcja służb w związku z podejrzeniem rozpylenia nieznanej substancji. Z budynku ewakuowano 537 osób. Pięciu osobom udzielono pomocy medycznej, jedna trafiła do szpitala.

Zgłoszenie o prawdopodobnym rozpyleniu nieznanej substancji w szkole podstawowej numer 5 przy ulicy Dreszera w Siedlcach strażacy otrzymali około godziny 12.30.

- Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej w tym grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Siedlec. Działania polegały na ewakuacji dzieci oraz pracowników szkoły. W sumie ewakuowano 537 osób, w tym 50 pracowników. Na tę chwilę prowadzone jest monitorowanie i próba identyfikacji substancji - powiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl kapitan Daniel Czapski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Szkoła podstawowa w Siedlcach została ewakuowana
Szkoła podstawowa w Siedlcach została ewakuowana
Źródło: KMP PSP Siedlce

Strażak przekazał, że spośród ewakuowanych osób cztery: jedna nauczycielka i troje uczniów uskarżały się na zawroty głowy oraz omdlenia. Pomocy udzielił im zespół ratownictwa medycznego.

- W drodze na miejsce jest grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Warszawy, która posiada wyższe uprawnienia rozpoznania chemicznego - dodał kapitan Czapski. W rozmowie na antenie TVN24 przed godziną 15.30 uzupełnił, że warszawscy strażacy są już na miejscu.

Po godzinie 16 kapitan Czapski doprecyzował, że pogotowie ratunkowe udzielało pomocy łącznie pięciu osobom, z czego jedna trafiła do szpitala na obserwację.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP PSP Siedlce

