Unikatowe mozaiki w rejestrze zabytków

Siedlce (Mazowieckie)

W uzasadnieniu decyzji mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków (MWKZ) wskazał, że mozaiki te "wpisują się w popularny w latach 60. i 70. XX w. nurt estetyzacji przestrzeni publicznych, polegający na wprowadzeniu wielkoformatowych dekoracji plastycznych jako integralnego elementu kompozycji modernistycznych założeń architektonicznych".

Jedyny przykład w Siedlcach

Dodał, że mozaiki to jedyny przykład tego typu twórczości zachowany w przestrzeni publicznej Siedlec. Przedstawiają elementy związane z dziejami i historią Siedlec (herb miasta, mapa regionu z lokalizacją większych miejscowości, motyw syreny) zestawione z abstrakcyjnymi polami o intensywnej kolorystyce, nieregularnych kształtach oraz kontrastowym zestawieniu, co stanowi świadectwo ówczesnych tendencji artystycznych.

Modernistyczny budynek Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 wybudowano w drugiej połowie lat 60. XX wieku według projektu Ryszarda Piechoty z Wojewódzkiego Biura Projektów w Warszawie. Pierwotnie obiekt wzniesiony został jako gmach Miejskiej Rady Narodowej oraz siedziba PKO, PZU oraz Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu "Ruch". Dekoracje ceramiczne wykonano na przełomie 1968 i 1969 roku.

Opracowała Katarzyna Kędra