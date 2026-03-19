Unikatowe mozaiki w rejestrze zabytków

Mozaiki w Siedlcach w rejestrze zabytków
Siedlce (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Dwie mozaiki zdobiące elewację budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach znalazły się w rejestrze zabytków. O decyzji poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Marcin Dawidowicz, zwracając uwagę na unikatowość dekoracji z lat 70. autorstwa Izabeli Płacheckiej.

W uzasadnieniu decyzji mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków (MWKZ) wskazał, że mozaiki te "wpisują się w popularny w latach 60. i 70. XX w. nurt estetyzacji przestrzeni publicznych, polegający na wprowadzeniu wielkoformatowych dekoracji plastycznych jako integralnego elementu kompozycji modernistycznych założeń architektonicznych".

Jedyny przykład w Siedlcach

Dodał, że mozaiki to jedyny przykład tego typu twórczości zachowany w przestrzeni publicznej Siedlec. Przedstawiają elementy związane z dziejami i historią Siedlec (herb miasta, mapa regionu z lokalizacją większych miejscowości, motyw syreny) zestawione z abstrakcyjnymi polami o intensywnej kolorystyce, nieregularnych kształtach oraz kontrastowym zestawieniu, co stanowi świadectwo ówczesnych tendencji artystycznych.

Modernistyczny budynek Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 wybudowano w drugiej połowie lat 60. XX wieku według projektu Ryszarda Piechoty z Wojewódzkiego Biura Projektów w Warszawie. Pierwotnie obiekt wzniesiony został jako gmach Miejskiej Rady Narodowej oraz siedziba PKO, PZU oraz Państwowego Przedsiębiorstwa Kolportażu "Ruch". Dekoracje ceramiczne wykonano na przełomie 1968 i 1969 roku.

Praskie rewolucje. 50 ulic i 60 kamienic do generalnego remontu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Praskie rewolucje. 50 ulic i 60 kamienic do generalnego remontu

Dariusz Gałązka

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Delegatura w Siedlcach – WUOZ w Warszawie

Czytaj także:
Tir wywrócił się na krajowej "50"
Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę
Okolice
Wypadek w miejscowości Michałów-Reginów
Trzy osoby zostały ranne, jedna jest w śpiączce. Areszt dla kierowcy
Okolice
Dane na dzikim wysypisku śmieci
Wrażliwe dane osobowe na wysypisku
Bemowo
Ulica Wileńska na Pradze Północ
Praskie rewolucje. 50 ulic i 60 kamienic do generalnego remontu
Dariusz Gałązka
Potrącenie rowerzystki
Skręcała, nie zauważyła rowerzystki
Okolice
Pędził motocyklem 251 km/h
Na liczniku ponad 250 kilometrów na godzinę, uprawnień brak
Okolice
Kontrole straży miejskiej w SCT
Auta z zagranicznymi tablicami w strefie czystego transportu. "Specyficzna sytuacja"
Śródmieście
Policyjny kogut nocą
O 1 w nocy stracił prawo jazdy
Okolice
Mężczyzna wszedł do sklepu
Twierdził, że alkohol pił po kolizji. Nie wiedział o jednym
Okolice
W niedzielę wystartuje Półmaraton Warszawski
Na starcie stanie 25 tysięcy biegaczy
Ulice
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się do szpitala, oboje mieli rany zadane nożem
Okolice
Zderzenie dwóch aut na rondzie ONZ w Warszawie
Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało
Śródmieście
Kradzione auta były rozbierane na części
Rozbierali kradzione auta na części
Mokotów
Myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus)
"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie
Mokotów
Psychiatryczny Szpital Nowowiejski w Warszawie
Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień
Śródmieście
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Mówią o nim "flakka" lub "zombie". Może zabić
Wola
PKP Świder
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Pieniądze zabrał, portfel z dokumentami wyrzucił
Okolice
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Podmieniona faktura na milion euro
Śródmieście
Ewakuacja operatora dźwigu
Pożar na budowie. Dźwig został zdemontowany
Białołęka
Wnętrze sali koncertowej
Kończą remont budynków. Orkiestra planuje sezon
Praga Południe
Pożar na Białołęce
Pracownik w potrzasku. Na górze dym, na dole ogień
Białołęka
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa
Alicja Glinianowicz
Pożar na Białołęce
Sidney Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
Białołęka
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Seria alarmów bombowych. Policja: nie było żadnego zagrożenia
Śródmieście
Dziki w Warszawie
Rzecznik Praw Obywatelskich pyta warszawski ratusz o dziki
Białołęka
Do zderzenia tramwajów doszło na ulicy Grójeckiej
Zderzenie tramwajów na Ochocie. Osiem osób poszkodowanych, trzy w szpitalu
Ochota
Dwie osoby odpowiedzą za zniszczenie ogrodzenia cerkwi
Zostawili bazgroły na ogrodzeniu cerkwi. Dwóch mężczyzn w rękach policji
Praga Północ
Nie żyje ksiądz z Siedlec
Zakonnik i sprzątaczka brutalnie zamordowani. Podejrzany może uniknąć więzienia
Alicja Glinianowicz
Ciężarówka została wyciągnięta z tunelu w Alejach Jerozolimskich
Ciężarówka wbiła się w tunel przy dworcu
Ochota
