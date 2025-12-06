Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Oszukana przez "doradców inwestycyjnych" zaufała "prawnikowi"

Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Dyrektor NASK o "setkach tysięcy incydentów rocznie" dotyczących prób oszustwa w sieci
Źródło: TVN24
Mieszkanka powiatu siedleckiego padła ofiarą "doradców inwestycyjnych", a gdy chciała odzyskać pieniądze trafiła na "firmę windykacyjną" i "prawnika". Policja po raz kolejny przestrzega przed oszustami.

Ta historia miała swój początek 25 lipca, kiedy to kobieta natrafiła na reklamę inwestycji w sieci. Podała swój numer telefonu i skontaktował się z nią mężczyzna podający się za pośrednika inwestycyjnego.

"Dokonała pierwszej wpłaty, a następnie, zgodnie z instrukcjami kolejnego rozmówcy, zainstalowała aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do jej pulpitu oraz podpisała przesłany dokument. W kolejnych dniach wykonała następne przelewy na rzecz rzekomej inwestycji" - informuje kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.

Uwierzyła, że pomogą odzyskać pieniądze

Zysków nie zobaczyła. Na początku października, próbując odzyskać zainwestowane pieniądze, kobieta - także w sieci - trafiła na reklamę firmy windykacyjnej.

"Po rozmowie z osobą podającą się za prawnika została nakłoniona do wykonania kolejnych wpłat tytułem 'ubezpieczenia', 'podatków'; oraz innych opłat związanych z rzekomym odzyskaniem pieniędzy" – dodaje kom. Ewelina Radomyska.

Dopiero po wykonaniu ostatnich przelewów zorientowała się, że została wprowadzona w błąd i udała się do komendy policji. Zawiadomienie złożyła w czwartek, 4 grudnia.

Łącznie na inwestycjach i próbie odzyskania pieniędzy straciła ponad 60 tysięcy złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
85-latka przekazała oszustom ponad 60 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Zaciągnęła kredyty, licząc na zysk z inwestycji. Została oszukana
Pieniądze, oszustwo (zdj. ilustracyjne)
Oszukiwali na "pracownika banku", "zdobyczami" chwalili się w sieci
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc

Dwuetapowe oszustwa

"Przestępcy coraz częściej stosują schemat podwójnego oszustwa" – ostrzega policja.

Etap 1 - fałszywa inwestycja

  • obietnice wysokich zysków;
  • instalacja aplikacji do zdalnego pulpitu;
  • manipulacja i presja;
  • kolejne przelewy.

Etap 2 – "pomoc w odzyskaniu pieniędzy"

  • podszywanie się pod kancelarie, firmy windykacyjne, doradców;
  • dokumenty przygotowane tak, by wyglądały profesjonalnie;
  • kolejne opłaty za "ubezpieczenie", "podatki", "koszty obsługi";
  • całkowity brak realnej pomocy.

O tym zawsze pamiętaj

  • Nigdy instaluj oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzeń na prośbę nieznanych osób.
  • Nie udostępniaj danych osobowych i nie podpisuj dokumentów przesłanych przez osoby nieweryfikowalne.
  • Nie ufaj reklamom inwestycyjnym w internecie, są jednym z głównych narzędzi oszustów.
  • Każdą próbę wywarcia presji lub nagłego żądania wpłaty traktuj jako sygnał ostrzegawczy.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Poszukiwany Konrad Kowalski
"Tyle kobiet przerobił, że bał się którąś spotkać"
Klaudia Ziółkowska
Bankomat
Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SiedlcePolicjaPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawieoszustwaoszustwo
Czytaj także:
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Sąd zdecydował, podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai wróci do Polski
Okolice
Senior zamiast protezy zębowej kupił plastikową zabawkę (zdjęcie ilustracyjne)
Zamówił protezę zębową, dostał zabawkę
Okolice
Świąteczne iluminacje
Weekend pełen atrakcji w dzielnicach. Lodowiska, koncerty i jarmarki
Ulice
Odnowiona kamienica przy Targowej 62
Przywrócili kamienicy wygląd z czasów jej powstania
Praga Północ
"Rondziarz" poluje na warszawskich kierowców
Zawsze srebrny ford, zmieniają się tablice. "On typuje swoje ofiary"
Ulice
Automatyczna skrzynia biegów jest droga w naprawie
Z prawem jazdy na "automat" jechał "manualem". Surowa kara
Okolice
Mikołajki w Dzielnicy Wisła
Rejsy, zimne kąpiele i sprzątanie nad Wisłą
Wypadek pod Warszawą
Zarzuty po śmiertelnym wypadku. Kierowca był pijany, złamał dwa zakazy
Okolice
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jak działała nocna cisza alkoholowa. Pierwsze statystyki straży miejskiej
Najlepsze miasto świata
Premiera była wielkim wydarzeniem, możesz obejrzeć ten spektakl za darmo
Zwycięski projekt nowego budynku Ursynoteki
Modrzewiowa elewacja, dużo światła, ludzka skala
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Modernizacja przystanku. Przez kilka dni pociągi będą go omijać
Ursus
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach
Do kolizji doszło na S8
Furgonetka rozbita w drzazgi. Sąd: to nie przestępstwo
Klaudia Ziółkowska
Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
Zbudują nowy most kolejowy. Z kładką pieszo-rowerową
Okolice
Dworzec Centralny obchodzi 50. urodziny
Budowniczy: dziś jest ładniejszy
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Spacery w blasku świątecznej iluminacji. Trakt Królewski zmieni się w deptak
Wypadek koło Magnuszewa
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
Okolice
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, będą objazdy. Ruszają prace w trzech dzielnicach
Praga Północ
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
Okolice
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
Okolice
Koniec sezonu Veturilo
Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
Wola
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Mikołaje, śnieżynki i elfy nie dostali zgody na przejazd
Magdalena Gruszczyńska
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
Wola
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Okolice
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
Bemowo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki