Oszukana przez "doradców inwestycyjnych" zaufała "prawnikowi"

Ta historia miała swój początek 25 lipca, kiedy to kobieta natrafiła na reklamę inwestycji w sieci. Podała swój numer telefonu i skontaktował się z nią mężczyzna podający się za pośrednika inwestycyjnego.

"Dokonała pierwszej wpłaty, a następnie, zgodnie z instrukcjami kolejnego rozmówcy, zainstalowała aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do jej pulpitu oraz podpisała przesłany dokument. W kolejnych dniach wykonała następne przelewy na rzecz rzekomej inwestycji" - informuje kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.

Uwierzyła, że pomogą odzyskać pieniądze

Zysków nie zobaczyła. Na początku października, próbując odzyskać zainwestowane pieniądze, kobieta - także w sieci - trafiła na reklamę firmy windykacyjnej.

"Po rozmowie z osobą podającą się za prawnika została nakłoniona do wykonania kolejnych wpłat tytułem 'ubezpieczenia', 'podatków'; oraz innych opłat związanych z rzekomym odzyskaniem pieniędzy" – dodaje kom. Ewelina Radomyska.

Dopiero po wykonaniu ostatnich przelewów zorientowała się, że została wprowadzona w błąd i udała się do komendy policji. Zawiadomienie złożyła w czwartek, 4 grudnia.

Łącznie na inwestycjach i próbie odzyskania pieniędzy straciła ponad 60 tysięcy złotych.

Dwuetapowe oszustwa

"Przestępcy coraz częściej stosują schemat podwójnego oszustwa" – ostrzega policja.

Etap 1 - fałszywa inwestycja

obietnice wysokich zysków;

instalacja aplikacji do zdalnego pulpitu;

manipulacja i presja;

kolejne przelewy.

Etap 2 – "pomoc w odzyskaniu pieniędzy"

podszywanie się pod kancelarie, firmy windykacyjne, doradców;

dokumenty przygotowane tak, by wyglądały profesjonalnie;

kolejne opłaty za "ubezpieczenie", "podatki", "koszty obsługi";

całkowity brak realnej pomocy.

O tym zawsze pamiętaj

Nigdy instaluj oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do urządzeń na prośbę nieznanych osób.

Nie udostępniaj danych osobowych i nie podpisuj dokumentów przesłanych przez osoby nieweryfikowalne.

Nie ufaj reklamom inwestycyjnym w internecie, są jednym z głównych narzędzi oszustów.

Każdą próbę wywarcia presji lub nagłego żądania wpłaty traktuj jako sygnał ostrzegawczy.

