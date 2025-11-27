Logo TVN Warszawa
Okolice

O tej porze nie spodziewał się kontroli, stracił prawo jazdy

policyjny radiowóz w nocy
Za duża prędkość, nocna kontrola i strata prawa jazdy
Źródło: Policja Pruszków
W nocy, tuż przed godziną 2, policjanci pruszkowskiej drogówki prowadzili kontrolę w rejonie Alej Jerozolimskich w Regułach. Jeden z kierowców, 30-letni mieszkaniec powiatu pruszkowskiego, się tego nie spodziewał. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Mężczyzna, mimo obowiązującego ograniczenia do 50 km/h, jechał tam z prędkością ponad 100 km/h. Wykroczenie zostało zarejestrowane przez policyjny wideorejestrator, a kierowca zatrzymany do kontroli.

"30-letni mieszkaniec powiatu nie spodziewał się, że o tej porze spotka patrol monitorujący bezpieczeństwo na drodze. Za tak znaczące przekroczenie prędkości został ukarany mandatem oraz punktami. Policjanci, zgodnie z obowiązującą procedurą, zatrzymali również jego prawo jazdy. Dokument zostanie przekazany do właściwego starosty, który podejmie decyzję administracyjną dotyczącą uprawnień do kierowania pojazdami" - przekazuje w komunikacie podkom. Monika Orlik z policji w Pruszkowie.

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość - także w nocy, gdy ruch jest mniejszy - jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków.

"Brak widoczności, zmęczenie kierowców i złudne poczucie pustej drogi mogą prowadzić do tragedii. Apelujemy o rozwagę, dostosowanie prędkości do przepisów oraz warunków na drodze. Bezpieczeństwo zależy od każdego z nas" - dodają.

