Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka

19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Prokuratura przedstawiła 19-latkowi z Radomia zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad ciężarną partnerką. Mężczyzna został aresztowany. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Oboje mają po 19 lat. Parą są od półtora roku. Z ustaleń śledczych wynika, że od marca mężczyzna znęcał się nad swoją partnerką w sposób szczególnie okrutny, stosując wyrafinowane metody jej udręczenia fizycznego i psychicznego. Kobieta jest w ciąży. Pokrzywdzonej 25 września pomocy na ulicy udzieliły osoby trzecie i powiadomiły policję.

Nie przyznał się

– Od początku września psychiczne i fizyczne znęcanie się nad partnerką nasiliło się i miało charakter ciągły. Doszło też do krótkotrwałego pozbawienia wolności pokrzywdzonej i doprowadzenia kobiety przemocą do obcowania płciowego – powiedziała rzeczniczka prokuratury – poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Oskar O. został zatrzymany i prokuratura przedstawiła mu zarzuty znęcania się nad dziewczyną, doprowadzenia jej przemocą do obcowania płciowego i spowodowania obrażeń ciała. 19-latek nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień.

Sąd Rejonowy w Radomiu na wniosek prokuratora zadecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Grozi mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód.

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

RadomProkuraturaPrzestępczość w Warszawie
