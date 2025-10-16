Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka

"Ona temu winna?". Nie. Ruszyła nowa kampania Centrum Praw Kobiet Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Oboje mają po 19 lat. Parą są od półtora roku. Z ustaleń śledczych wynika, że od marca mężczyzna znęcał się nad swoją partnerką w sposób szczególnie okrutny, stosując wyrafinowane metody jej udręczenia fizycznego i psychicznego. Kobieta jest w ciąży. Pokrzywdzonej 25 września pomocy na ulicy udzieliły osoby trzecie i powiadomiły policję.

Nie przyznał się

– Od początku września psychiczne i fizyczne znęcanie się nad partnerką nasiliło się i miało charakter ciągły. Doszło też do krótkotrwałego pozbawienia wolności pokrzywdzonej i doprowadzenia kobiety przemocą do obcowania płciowego – powiedziała rzeczniczka prokuratury – poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Oskar O. został zatrzymany i prokuratura przedstawiła mu zarzuty znęcania się nad dziewczyną, doprowadzenia jej przemocą do obcowania płciowego i spowodowania obrażeń ciała. 19-latek nie przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień.

Sąd Rejonowy w Radomiu na wniosek prokuratora zadecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Grozi mu kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód.