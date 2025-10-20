Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu Źródło: TVN24

Prokuratura Rejonowa Radom – Zachód w Radomiu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa mężczyzny i usiłowania zabójstwa kobiety, do których doszło w dniu 17 października 2025 roku w miejscowości Jedlnia Letnisko. Podejrzewanym m. in. o przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego jest zatrzymany 36-letni syn pokrzywdzonych.

Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. Kodeks karny

Napastnik zadał rany cięte i kłute

"Jak ustalono sprawca około godziny 12.30 pojawiał się w domu rodziców w Jedlni Letnisko i używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę. Zadał im po kilka ciosów, powodując rany cięte i kłute w okolicach szyi i jamy brzusznej. Mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń zmarł przed przybyciem służb ratunkowych, kobieta w stanie ciężkim przewieziona została do szpitala" - opisała w komunikacie prok. Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu

Na miejscu zdarzenia policjanci zatrzymali 36-latka. Jak podano, mężczyzna był trzeźwy.

Nie został jeszcze przesłuchany

Zatrzymany pozostaje pod opieką psychiatrów. "Jego stan psychofizyczny uniemożliwia wykonanie czynności procesowych przez prokuratora, zmierzających do przedstawienia mu zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanego" - wyjaśniła Góźdź.

Prokuratura nadal gromadzi dowody. Po ustaleniu, że stan zdrowia zatrzymanego na to pozwala, prokurator przedstawi mu zarzuty.

36-latkowi może grozić kara nie mniejsza niż 15 lat więzienia albo kara dożywotniego pozbawiania wolności.

