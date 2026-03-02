Logo TVN Warszawa
Kosztowny manewr i strata prawa jazdy

Kosztowny manewr 24-latka
16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia
Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN
Przed przejściem dla pieszych wyprzedził nieoznakowany radiowóz i gwałtownie przyspieszył do 144 kilometrów na godzinę. Dalszą jazdę udaremnili mu policjanci z radomskiej drogówki, wchodzący w skład grupy Speed. Mężczyzna stracił prawo jazdy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, wchodzący w skład mazowieckiej grupy Speed, pełnili służbę na terenie miasta. Patrolowali ulice pojazdem z videorejestratorem. 

"Na ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio przed przejściem dla pieszych nieoznakowany radiowóz został wyprzedzony przez kierowcę pojazd marki BMW, po czym ten przyspieszył aż do 144 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 70” – podaje w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji. „Reakcja funkcjonariuszy była natychmiastowa. Zatrzymali auto do kontroli, za kierownicą siedział 24-latek” – dodaje.

Dwa mandaty i 30 punktów karnych

Za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych został ukarany mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych i 15 punktami. Przekroczenie prędkości o 74 km/h kosztowało go 2,5 tysiąca złotych i kolejne 15 punktów.

W związku z przekroczeniem prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Po tej jednej przejażdżce przekroczył też limit punktów karnych.

Kosztowny manewr 24-latka
Kosztowny manewr 24-latka
Źródło: Policja Radom
Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Wyprzedzanie lub omijanie innego pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim to jedno z najpoważniejszych naruszeń przepisów drogowych. Te niebezpieczne manewry w połączeniu z nadmierną prędkością często prowadzą do tragicznych w skutkach wypadków.
Policja
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Radom

