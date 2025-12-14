Chodziła z nożem po ulicy. Ranny policjant

Logo TVN Warszawa
Źródło: Artur/Kontakt24
Po ulicach Radomia chodziła kobieta uzbrojona w nóż. Kiedy na miejscu zjawiła się policja, skierowała ostrze w ich stronę i nie wykonywała poleceń. Jeden z funkcjonariuszy został ranny, kobietę zatrzymano.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o ataku nożowniczki w Radomiu. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z policją. Jak poinformowała podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji, funkcjonariusze w sobotę po godzinie 21 otrzymali zgłoszenia od kilku osób, dotyczące chodzącej po ulicy Słowackiego w Radomiu kobiety z nożem. Na miejsce pierwszy przyjechał patrol z wydziału ruchu drogowego z Komendy Miejskiej w Radomiu.

Kobieta zatrzymana, policjant zraniony

- Kobieta kierowała nóż w kierunku policjantów i nie wykonywała ich poleceń - powiedziała Kucharska. Funkcjonariusze, co widać na nagraniu, które otrzymaliśmy, obezwładnili kobietę. - W trakcie jeden z policjantów został zraniony w dwa palce. Wymagał opieki medycznej. Kobieta została zatrzymana. Przeprowadzono badanie, była trzeźwa - zrelacjonowała policjantka.

Autorka/Autor: lk, mg/ tam

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Artur/Kontakt24

