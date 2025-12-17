Zatrzymał się na czerwonym świetle, inny kierowca zaczął do niego strzelać

O sprawie poinformowała w środę Komenda Miejska Policji w Radomiu. Do incydentu doszło na ulicy Kieleckiej. "Przed skrzyżowaniem kierowca iveco zatrzymał pojazd, ponieważ sygnalizator wyświetlał sygnał czerwony. Nie spodobało się to jadącemu za nim kierowcy mercedesa, który najpierw intensywnie trąbił, a później oddał w jego kierunku strzały z przedmiotu przypominającego broń palną" - relacjonuje w komunikacie rzeczniczka radomskiej policji Justyna Jaśkiewicz.
Podkreśla, że kierowcy iveco nic się nie stało. Pojazd uległ uszkodzeniu, zniszczona została jego szyba oraz drzwi.
Broń i narkotyki
Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. O incydencie została powiadomiona policja. Namierzeniem mężczyzny zajęli się kryminalni.
"Kilka godzin później radomscy kryminalni przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu oraz policjantów z Szydłowca weszli do jednego z domów na terenie województwa mazowieckiego i zatrzymali 42-latka oraz jego 32-letnią partnerkę" - informuje Jaśkiewicz.
Funkcjonariusze przeszukali dom i auto należące do 42-latka. Jak wylicza rzeczniczka, w budynku znaleźli ponad 20 gramów marihuany, natomiast w aucie zabezpieczyli dwa pistolety pneumatyczne.
Recydywa i sądowy zakaz
Według policji mężczyzna był w przeszłości karany za podobne przestępstwa. Po zatrzymaniu został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód, gdzie przedstawiono mu zarzuty.
"Odpowie za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz uszkodzenie mienia, a za przestępstwo to będzie odpowiadał w warunkach recydywy" - podaje Jaśkiewicz.
I zaznacza, że dodatkowo przedstawiono mu zarzut niestosowania się do orzeczonych środków karnych. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w chwili zdarzenia kierował autem pomimo dwóch sądowych zakazów. Jest także podejrzany o używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do auta, na którym ją umieszczono.
Prokurator zastosował wobec 42-latka środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Radomiu