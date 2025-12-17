Logo TVN Warszawa
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Radom

Zatrzymał się na czerwonym świetle, inny kierowca zaczął do niego strzelać

Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Policja zatrzymała mężczyznę, który miał strzelać do auta
Źródło: Komenda Miejska Policji w Radomiu
Kierowca auta osobowego oddał strzały w kierunku innego samochodu na jednej z ulic Radomia. Wkrótce został zatrzymany. Podczas przeszukania policjanci znaleźli broń pneumatyczną i narkotyki. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu.

O sprawie poinformowała w środę Komenda Miejska Policji w Radomiu. Do incydentu doszło na ulicy Kieleckiej. "Przed skrzyżowaniem kierowca iveco zatrzymał pojazd, ponieważ sygnalizator wyświetlał sygnał czerwony. Nie spodobało się to jadącemu za nim kierowcy mercedesa, który najpierw intensywnie trąbił, a później oddał w jego kierunku strzały z przedmiotu przypominającego broń palną" - relacjonuje w komunikacie rzeczniczka radomskiej policji Justyna Jaśkiewicz.

Podkreśla, że kierowcy iveco nic się nie stało. Pojazd uległ uszkodzeniu, zniszczona została jego szyba oraz drzwi.

Broń i narkotyki

Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. O incydencie została powiadomiona policja. Namierzeniem mężczyzny zajęli się kryminalni.

"Kilka godzin później radomscy kryminalni przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu oraz policjantów z Szydłowca weszli do jednego z domów na terenie województwa mazowieckiego i zatrzymali 42-latka oraz jego 32-letnią partnerkę" - informuje Jaśkiewicz.

Funkcjonariusze przeszukali dom i auto należące do 42-latka. Jak wylicza rzeczniczka, w budynku znaleźli ponad 20 gramów marihuany, natomiast w aucie zabezpieczyli dwa pistolety pneumatyczne.

Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Źródło: Komenda Miejska Policji w Radomiu

Recydywa i sądowy zakaz

Według policji mężczyzna był w przeszłości karany za podobne przestępstwa. Po zatrzymaniu został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód, gdzie przedstawiono mu zarzuty.

"Odpowie za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz uszkodzenie mienia, a za przestępstwo to będzie odpowiadał w warunkach recydywy" - podaje Jaśkiewicz.

I zaznacza, że dodatkowo przedstawiono mu zarzut niestosowania się do orzeczonych środków karnych. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w chwili zdarzenia kierował autem pomimo dwóch sądowych zakazów. Jest także podejrzany o używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do auta, na którym ją umieszczono.

Prokurator zastosował wobec 42-latka środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Zarzuty za ostrzelanie autobusu. "Podejrzany wykazał skruchę"

Zarzuty za ostrzelanie autobusu. "Podejrzany wykazał skruchę"

Mokotów
Strzelał do witryny apteki z wiatrówki

Strzelał do witryny apteki z wiatrówki

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Radomiu

Radom Policja Przestępczość w Warszawie
