Właz prowadził do piwniczki na przetwory. Ukrył się tam przed policją

Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę Źródło: KMP Radom

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mieszkaniec Radomia poszukiwany był listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową Radom Zachód. "Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na miesiąc m.in. w związku z rozbojem i nękaniem" - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Policjanci rozpoczęli ustalanie miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny. Wyznaczyli jedno z mieszkań na terenie miasta, a następnie przeszukali je. "W jednym z pokoi, w drewnianej podłodze funkcjonariusze zauważyli właz do małego pomieszczenia - piwniczki na przetwory, a w niej ukrywającego się 28-latka" - opisała Jaśkiewicz.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał karę.

Przeczytaj także: Pijana wjechała w przystanek autobusowy. Nagranie

Kobieta wjechała w przystanek autobusowy. Nagranie Źródło: Kamil