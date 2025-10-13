Logo TVN Warszawa
Okolice

Właz prowadził do piwniczki na przetwory. Ukrył się tam przed policją

Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Źródło: KMP Radom
Policjanci z Radomia poszukiwali ściganego listem gończym 28-latka. Mężczyzna miał odbywać karę za rozbój i nękanie. Odnaleźli go w piwniczce.

Mieszkaniec Radomia poszukiwany był listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową Radom Zachód. "Wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na miesiąc m.in. w związku z rozbojem i nękaniem" - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Policjanci rozpoczęli ustalanie miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny. Wyznaczyli jedno z mieszkań na terenie miasta, a następnie przeszukali je. "W jednym z pokoi, w drewnianej podłodze funkcjonariusze zauważyli właz do małego pomieszczenia - piwniczki na przetwory, a w niej ukrywającego się 28-latka" - opisała Jaśkiewicz.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywał karę.

pijana
Kobieta wjechała w przystanek autobusowy. Nagranie
Źródło: Kamil

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Radom

