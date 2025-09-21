Pierwszą informację o zdarzeniu i zdjęcia jasnego dymu widocznego z autostrady A2 otrzymaliśmy w niedzielę po południu na Kontakt24.
Dwa hektary w ogniu
Jak poinformował redakcję Kontaktu 24 asp. Michał Składanowski, oficer prasowy pruszkowskiej straży pożarnej, na wysokości miejscowości Krosna Wieś doszło do pożaru ścierniska.
Powierzchnia objętego pożarem pola wynosi około dwóch hektarów. - Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej, dojadą cztery kolejne - powiedział Składanowski około godziny 16.
