Pole w ogniu, dym widoczny z autostrady. Pożar pod Warszawą

Pożar pól koło Pruszkowa
Pruszków (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Niedaleko Pruszkowa ogień zajął ściernisko. Dym unoszący się z pożaru widać między innymi z autostrady A2.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o zdarzeniu i zdjęcia jasnego dymu widocznego z autostrady A2 otrzymaliśmy w niedzielę po południu na Kontakt24.

Dwa hektary w ogniu

Jak poinformował redakcję Kontaktu 24 asp. Michał Składanowski, oficer prasowy pruszkowskiej straży pożarnej, na wysokości miejscowości Krosna Wieś doszło do pożaru ścierniska.

Powierzchnia objętego pożarem pola wynosi około dwóch hektarów. - Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej, dojadą cztery kolejne - powiedział Składanowski około godziny 16.

Pożar przy autostradzie
Pożar pól koło Pruszkowa
Pożar pól koło Pruszkowa
Źródło: Monika/Kontakt24
Pożar pól koło Pruszkowa
Pożar pól koło Pruszkowa
Źródło: Monika/Kontakt24
Pożar pól koło Pruszkowa
Pożar pól koło Pruszkowa
Źródło: Monika/Kontakt24
Autorka/Autor: Aga, ak, bp/b

Źródło: Kontakt 24

Źródło zdjęcia głównego: Monika/Kontakt24

