Pruszków (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o zdarzeniu i zdjęcia jasnego dymu widocznego z autostrady A2 otrzymaliśmy w niedzielę po południu na Kontakt24.

Dwa hektary w ogniu

Jak poinformował redakcję Kontaktu 24 asp. Michał Składanowski, oficer prasowy pruszkowskiej straży pożarnej, na wysokości miejscowości Krosna Wieś doszło do pożaru ścierniska.

Powierzchnia objętego pożarem pola wynosi około dwóch hektarów. - Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej, dojadą cztery kolejne - powiedział Składanowski około godziny 16.

Pożar przy autostradzie Pożar pól koło Pruszkowa Źródło: Monika/Kontakt24 Pożar pól koło Pruszkowa Źródło: Monika/Kontakt24 Pożar pól koło Pruszkowa Źródło: Monika/Kontakt24

OGLĄDAJ: TVN24 HD