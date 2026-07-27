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Okolice

Ukrywali się razem, najbliższe pół roku spędzą osobno

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Policja zatrzymała 38-latka
Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów
Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno
Policja z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymała parę: 38-letniego mężczyznę oraz 22-letnią kobietę. Oboje byli skazani za kradzież. Ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości.

Policjanci z posterunku w Prażmowie ustalili, pod jakim adresem mogą przebywać 38-latek oraz jego 22-letnia partnerka. Oboje byli poszukiwani na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie.

Policja zatrzymała 38-latka
Policja zatrzymała 38-latka
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

"Funkcjonariusze w czwartkowy poranek pojawili się w jednym z domów. Zastali tam niczego nieświadomą parę. Zarówno mężczyzna jak i kobieta zupełnie nie spodziewali się porannej wizyty funkcjonariuszy" - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do zakładów karnych. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna spędzą tam blisko pół roku, w związku z popełnioną wcześniej kradzieżą.

Policja zatrzymała 22-latkę
Policja zatrzymała 22-latkę
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPiaseczno
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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