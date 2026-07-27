Okolice Ukrywali się razem, najbliższe pół roku spędzą osobno Oprac. Dariusz Gałązka |

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Policjanci z posterunku w Prażmowie ustalili, pod jakim adresem mogą przebywać 38-latek oraz jego 22-letnia partnerka. Oboje byli poszukiwani na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie.

Policja zatrzymała 38-latka Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

"Funkcjonariusze w czwartkowy poranek pojawili się w jednym z domów. Zastali tam niczego nieświadomą parę. Zarówno mężczyzna jak i kobieta zupełnie nie spodziewali się porannej wizyty funkcjonariuszy" - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do zakładów karnych. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna spędzą tam blisko pół roku, w związku z popełnioną wcześniej kradzieżą.

Policja zatrzymała 22-latkę Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno