Ukrywali się razem, najbliższe pół roku spędzą osobno
Policjanci z posterunku w Prażmowie ustalili, pod jakim adresem mogą przebywać 38-latek oraz jego 22-letnia partnerka. Oboje byli poszukiwani na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie.
"Funkcjonariusze w czwartkowy poranek pojawili się w jednym z domów. Zastali tam niczego nieświadomą parę. Zarówno mężczyzna jak i kobieta zupełnie nie spodziewali się porannej wizyty funkcjonariuszy" - poinformowała podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do zakładów karnych. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna spędzą tam blisko pół roku, w związku z popełnioną wcześniej kradzieżą.
Źródło: tvnwarszawa.pl