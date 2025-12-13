Potrącił rowerzystkę i odjechał. Kobieta nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie gostynińskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek, 8 grudnia, około godziny 15 dyżurny policji w Gostyninie otrzymał zgłoszenie o potrąceniu kobiety w miejscowości Sokołów, na drodze wojewódzkiej numer 581.

Na miejsce pojechali policjanci z drogówki, którzy udzielali poszkodowanej pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

78-letnia mieszkanka powiatu gostynińskiego doznała poważnych obrażeń ciała i została zabrana do szpitala. Niestety, nie udało się jej uratować.

Znaleźli i zatrzymali kierowcę

"Na miejscu nie było sprawcy zdarzenia, więc do dalszych działań skierowano policjantów z wydziałów kryminalnego i prewencji oraz dzielnicowych. Ustalili, że w zdarzeniu brał udział citroen, którym kierował 53-letni mieszkaniec powiatu gostynińskiego. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia został zatrzymany i doprowadzony do komendy w Gostyninie. 53-latek był trzeźwy" - przekazuje mł. asp. Paweł Klimek z policji w Gostyninie.

Kierowcy grozi do 20 lat więzienia Źródło: Policja

Zebrane dowody pozwoliły prokuratorowi na postawienie 53-latkowi zarzutów spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi za to kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gostyninie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD