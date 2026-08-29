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Mazowsze

Wjechał w tył ciężarówki. 20-latek zginął na miejscu

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Wypadek w miejscowości Pniewo
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: OSP Pniewo KSRG
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W nocy z piątku na sobotę w miejscowości Pniewo w powiecie pułtuskim na Mazowszu doszło do tragicznego wypadku. 20-latek kierujący samochodem osobowym najechał na tył ciężarówki z naczepą. Zginął na miejscu.

Około godziny 1.30 w nocy służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej 618 w miejscowości Pniewo.

- 20-letni mieszkaniec powiatu łochowskiego, kierując osobową Skodą na prostym odcinku nieoświetlonej drogi, oznakowanej poziomo, nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył naczepy ciężarówki Scania, której kierujący zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną - przekazała nam nadkomisarz Milena Kopczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Policjantka przekazała, że 20-latek zginął na miejscu. Podróżował sam. 57-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Na czas działań służb droga łącząca Pułtusk z Wyszkowem była zablokowana.

Wypadek w miejscowości Pniewo
Wypadek w miejscowości Pniewo
Wypadek w miejscowości Pniewo
Źródło zdjęcia: OSP Pniewo KSRG
Wypadek w miejscowości Pniewo
Wypadek w miejscowości Pniewo
Źródło zdjęcia: OSP Pniewo KSRG
Wypadek w miejscowości Pniewo
Wypadek w miejscowości Pniewo
Źródło zdjęcia: OSP Pniewo KSRG
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiPułtusk
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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