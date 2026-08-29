Mazowsze
Wjechał w tył ciężarówki. 20-latek zginął na miejscu
Około godziny 1.30 w nocy służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej 618 w miejscowości Pniewo.
- 20-letni mieszkaniec powiatu łochowskiego, kierując osobową Skodą na prostym odcinku nieoświetlonej drogi, oznakowanej poziomo, nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył naczepy ciężarówki Scania, której kierujący zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną - przekazała nam nadkomisarz Milena Kopczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.
Policjantka przekazała, że 20-latek zginął na miejscu. Podróżował sam. 57-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
Na czas działań służb droga łącząca Pułtusk z Wyszkowem była zablokowana.
Wypadek w miejscowości Pniewo
Źródło: tvnwarszawa.pl