Śledztwo w sprawie 49-letniego lekarza, które po zawiadomieniu złożonym przez matkę dziewczynki wszczęła płocka prokuratura rejonowa, trwało rok. Początkowo mężczyźnie przedstawiony został zarzut dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec małoletniej, za co grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności oraz zarzut gróźb karalnych kierowanych wobec jej matki.

Akt oskarżenia

W poniedziałek prokurator rejonowy w Płocku Marcin Policiewicz poinformował, że postępowanie w tej sprawie zostało zakończone aktem oskarżenia, w którym ostatecznie podejrzanemu lekarzowi zarzucono nie pedofilię, lecz wielokrotne naruszenie w krótkich odstępach czasu nietykalności cielesnej małoletniej, utrzymując przy tym zarzut kierowania wobec jej matki gróźb karalnych.

Z ustaleń śledztwa wynika, że do naruszenia nietykalności cielesnej dziewczynki dochodziło w Płocku podczas wizyt u lekarza odbywających się w okresie od września 2023 r. do sierpnia 2024 r.

– Ostatecznie zachowania te nie zostały zakwalifikowane jako czyn z art. 200 par. 1. Kodeksu karnego, czyli obejmujący pedofilię – powiedział prokurator Policiewicz, wyjaśniając zmianę pierwotnego zarzutu, który dotyczył dopuszczenia się innej czynności seksualnej.

Dodał, że w toku postępowania potwierdzono jednocześnie, że podejrzany groził matce pokrzywdzonej w sierpniu 2024 r.

Akt oskarżenia 49-latka trafił do płockiego sądu rejonowego. Sprawa czeka na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy.

Był tymczasowo aresztowany

W ramach śledztwa wszczętego po zawiadomieniu złożonym przez matkę małoletniej lekarz został zatrzymany we wrześniu 2024 r., a po przedstawieniu zarzutów aresztowany na trzy miesiące. Na dalszym etapie postępowania sąd uchylił podejrzanemu areszt tymczasowy. Mężczyzna przebywa na wolności i w procesie będzie odpowiadał z wolnej stopy.

W trakcie zatrzymania lekarza policja zabezpieczyła należącą do niego broń palną. Mężczyzna miał ją legalnie.

Co grozi lekarzowi?

Zgodnie z art. 217 par. 1 Kodeksu karnego naruszenie nietykalności cielesnej zagrożone jest karą grzywny lub ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, przy czym ściganie tego przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Z kolei w przypadku gróźb karalnych według art. 190 par. 1 Kodeksu karnego, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej i groźba taka wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze więzienia do lat trzech, a przestępstwo to ścigane jest na wniosek osoby pokrzywdzonej.