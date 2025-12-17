Logo TVN Warszawa
Na widok policjantów gwałtownie przyspieszył. Był pijany, po narkotykach i nie miał prawa jazdy

26-latek został zatrzymany
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Jechał za szybko, na widok policjantów jeszcze przyspieszył. Okazało się, że 26-letni kierowca był pijany, pod wpływem narkotyków i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Usłyszał szereg zarzutów.

W minionym tygodniu policjanci z piaseczyńskiej drogówki w trakcie kontroli prędkości na ulicy Puławskiej w Piasecznie zwrócili uwagę na kierującego audi, który poruszał się ze znaczną prędkością.

Kierowca jechał za szybko
Kierowca jechał za szybko
Źródło: KPP Piaseczno

"Pomiar prędkości wykazał, że jedzie on 144 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Policjanci, przy użyciu latarki z nakładką sygnalizacyjną, wydali wyraźny sygnał do zatrzymania, jednak kierujący zignorował polecenia funkcjonariuszy. Na ich widok wręcz gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę" - opisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg. Nie stracili audi z pola widzenia. Po kilku minutach kierujący został zatrzymany na ulicy Nowej w Starej Iwicznej.

26-latek został zatrzymany
26-latek został zatrzymany
Źródło: KPP Piaseczno

Alkohol, brak uprawnień i narkotyki

Bardzo szybko wyszło na jaw, co było powodem ucieczki. "Badanie alkomatem wykazało, że 26-latek jest nietrzeźwy, a w organizmie ma blisko 2,5 promila alkoholu" - poinformowała policjantka. Na tym jednak problemy mężczyzny się nie skończyły.

Sprawdzenie w policyjnych systemach informacyjnych wykazało, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a w przeszłości był już objęty sądowymi zakazami prowadzenia. "Mężczyzna bagatelizował swoje zachowanie, tłumacząc policjantom, że zdenerwowała go narzeczona i postanowił odreagować, jadąc na pobliską stację paliw po alkohol. W trakcie rozmowy przyznał również, że regularnie pali marihuanę i nie widzi niczego złego w jeździe pod wpływem narkotyków" - przekazała Gąsowska.

Wyniki narkotestu
Wyniki narkotestu
Źródło: KPP Piaseczno

Funkcjonariusze przeprowadzili więc badanie narkotesterem. "Urządzenie wskazało wynik pozytywny na obecność marihuany, metamfetaminy oraz benzodiazepiny" - dodała policjantka. Od mężczyzny pobrana została krew do dalszych badań laboratoryjnych. 26-latek trafił do policyjnej celi. Auto, którym się poruszał, zostało przewiezione na policyjny parking depozytowy.

Szereg zarzutów

Następnego dnia 26-latek usłyszał zarzuty karne dotyczące kierowania pojazdem w po pijanemu, pod wpływem środków odurzających, niezatrzymania się do kontroli drogowej, przekroczenia dozwolonej prędkości, a także kierowania pojazdem pomimo braku wymaganych uprawnień. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. 

Postępowanie w sprawie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Piaseczno

Przestępczość w WarszawieAlkoholNarkotykiPolicja
