Kradzież pieniędzy w salonie kosmetycznym. Sprawcę nagrała kamera

32-latek jest podejrzany o kradzież pieniędzy
Piaseczno (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Właściciele salonu kosmetycznego z Piaseczna (Mazowieckie) zgłosili policji zniknięcie kasetki z pieniędzmi. Sprawcę zarejestrowała kamera monitoringu. Funkcjonariusze zatrzymali 32-latka. Mężczyzna, jak się okazało, był również poszukiwany do odbycia kary więzienia.

W ostatnim tygodniu listopada funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przyjęli zawiadomienie od właścicieli lokalu usługowego. Kobieta poinformowała, że z jej salonu kosmetycznego zginęła kasetka z pieniędzmi w kwocie dwóch tysięcy złotych złotych.

Był zaskoczony

Kradzież zarejestrowała kamera. Sprawą zajęli się zarówno funkcjonariusze piaseczyńskiego Wydziału Kryminalnego, jak również Dochodzeniowo-Śledczego, którzy przeanalizowali zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. "Policjanci ustalili, kto może być sprawcą przestępstwa, a następnie zapukali do drzwi jego mieszkania. 32-latek był zaskoczony wizytą policjantów, twierdził, że z włamaniem nie ma nic wspólnego. Jego wyjaśnienia były jednak zupełnie sprzeczne z tym, co ustalili funkcjonariusze. 32-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji" - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

32-latek jest podejrzany o kradzież pieniędzy
32-latek jest podejrzany o kradzież pieniędzy
Źródło: KPP w Piasecznie

Mężczyzna na wolność tak szybko nie wróci. Okazało się, że jest poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie do odbycia kary ponad dwóch miesięcy pozbawienia wolności. "32-latek najpierw usłyszał zarzut dokonania kradzieży z włamaniem, a następnie został, zgodnie z dyspozycją sądu, osadzony w jednostce penitencjarnej - poinformowała podkomisarz Gąsowska.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 

29-latek został aresztowany
Zatrzymali "ducha", oficjalnie nie istniał
Śródmieście
Mężczyzna zgłosił kradzież i został zatrzymany
Zgłosił kradzież auta, został zatrzymany
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież pieniędzy
Wypłacał pieniądze z bankomatu i nerwowo się rozglądał
Bemowo

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Piaseczno
