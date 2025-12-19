Kradzież pieniędzy w salonie kosmetycznym. Sprawcę nagrała kamera

Piaseczno (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

W ostatnim tygodniu listopada funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przyjęli zawiadomienie od właścicieli lokalu usługowego. Kobieta poinformowała, że z jej salonu kosmetycznego zginęła kasetka z pieniędzmi w kwocie dwóch tysięcy złotych złotych.

Był zaskoczony

Kradzież zarejestrowała kamera. Sprawą zajęli się zarówno funkcjonariusze piaseczyńskiego Wydziału Kryminalnego, jak również Dochodzeniowo-Śledczego, którzy przeanalizowali zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. "Policjanci ustalili, kto może być sprawcą przestępstwa, a następnie zapukali do drzwi jego mieszkania. 32-latek był zaskoczony wizytą policjantów, twierdził, że z włamaniem nie ma nic wspólnego. Jego wyjaśnienia były jednak zupełnie sprzeczne z tym, co ustalili funkcjonariusze. 32-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki policji" - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Mężczyzna na wolność tak szybko nie wróci. Okazało się, że jest poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie do odbycia kary ponad dwóch miesięcy pozbawienia wolności. "32-latek najpierw usłyszał zarzut dokonania kradzieży z włamaniem, a następnie został, zgodnie z dyspozycją sądu, osadzony w jednostce penitencjarnej - poinformowała podkomisarz Gąsowska.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.