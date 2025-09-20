Logo TVN Warszawa
2,5 kilograma narkotyków i chemikalia w domu. Akcja służb

Na terenie posesji policja znalazła narkotyki
Do zdarzenia doszło w powiecie siedleckim
Źródło: Google Earth
Na terenie posesji w gminie Paprotnia (Mazowieckie) policjanci znaleźli między innymi marihuanę, amfetaminę czy mefedron. Na działce znajdowało się również kilkadziesiąt kanistrów z substancjami chemicznymi i 10 kilogramów tajemniczego skrystalizowanego proszku. 44-letni właściciel posesji został zatrzymany i usłyszał już zarzut.

Policjanci z Komisariatu Policji w Mordach weszli na teren posesji należącej do 44-latka w gminie Paprotnia. W trakcie przeszukania domu i pomieszczeń gospodarczych znaleźli ponad 2,5 kilograma narkotyków w tym mefedron, amfetaminę, ekstazy i marihuanę.

Kanistry z chemikaliami. Trwają badania

- Na tym jednak nie koniec. W jednym z pomieszczeń gospodarczych funkcjonariusze znaleźli 26 kanistrów o łącznej pojemności około 150 litrów. W środku znajdowały się różne chemikalia, których intensywny zapach od razu zwrócił uwagę policjantów. Na miejsce wezwano specjalistyczne grupy chemiczne Państwowej Straży Pożarnej z Siedlec i Warszawy - przekazała rzeczniczka siedleckiej policji komisarz Ewelina Radomyska.

Na terenie jego posesji policja znalazła narkotyki
Źródło: KMP w Siedlcach
Źródło: KMP w Siedlcach
Źródło: KMP w Siedlcach
Źródło: KMP w Siedlcach

Jak podała policjantka, badania wykazały, że w kanistrach był m.in. kwas solny, rozpuszczalnik toluenowy, metyloamina i woda destylowana. Obok kanistrów znajdował się także jasnożółty skrystalizowany proszek o łącznej wadze prawie 10 kilogramów. Jego skład nie został jeszcze jednoznacznie ustalony i wymaga dalszych badań laboratoryjnych.

- 44-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W czwartek mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających. Na postawie zebranego materiału w piątek prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o jego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, do którego sąd się przychylił. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowała rzeczniczka policji w Siedlcach.

Autorka/Autor: katke/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Siedlcach

