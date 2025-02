Posłuchaj Wstrzymaj Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

W wyniku politycznej rozgrywki w powiecie otwockim, były poseł Solidarnej Polski Dariusz Olszewski został wicestarostą. A chwilę później jego syn Damian trafił do dwóch rad nadzorczych otwockich spółek i pracuje w miejskiej spółce ciepłowniczej.

Po ostatnich wyborach samorządowych o większości w radzie powiatu otwockiego decydowała trójka radnych wybrana z lokalnych komitetów wyborczych. PiS miał 10 mandatów, tyle samo co Koalicja Obywatelska razem z Trzecią Drogą.

Z listy Koalicji Dla Przyszłości do rady powiatu wszedł Paweł Walo, samorządowiec związany z Konfederacją, były wiceprezydent Otwocka, ściśle współpracujący z PiS. Dwóch radnych wprowadził komitet Nasz Wspólny Dom i właśnie głosy tych radnych były decydujące w wyborze władz starostwa. Założycielem stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom jest były poseł Solidarnej Polski, Dariusz Olszewski.

Olszewski dostał się do Sejmu w 2019 roku, startując z list PiS. W 2023 nie udało mu się uzyskać reelekcji, uzyskał tylko 1,04 procenta głosów w okręgu obejmującym tzw. warszawski obwarzanek.

W kolejnym roku, w wyborach samorządowych nie wystartował, ale był pełnomocnikiem komitetu Nasz Wspólny Dom, który ostatecznie wszedł w koalicję z PiS, a Olszewski został dzięki temu wicestarostą. A chwilę później w zależnych od samorządu spółkach znalazł jego syn.

Powiat dla PiS, syn w radach nadzorczych

Oprócz objęcia fotela wicestarosty, Nasz Wspólny Dom dostał również możliwość wskazania przez stowarzyszenie NWD członka do rad nadzorczych dwóch spółek: Remondis Otwock (miasto jest mniejszościowym udziałowcem) oraz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którego całość udziałów należy do miasta.

- Decyzja dotycząca personaliów członka rady nadzorczej była w gestii komitetu Nasz Wspólny Dom - informuje Jarosław Margielski, prezydent Otwocka. - W przypadku wskazania innej osoby, to właśnie ta osoba zostałaby powołana w skład rady nadzorczej. Warunkiem było spełnienie ustawowych wymagań. To, kogo NWD wskazał, było decyzją komitetu - wyjaśnia Margielski. - Komitet delegował osobę, podobnie jak ma to miejsce w spółkach Skarbu Państwa, gdzie koalicjanci delegują osoby do rad nadzorczych bądź na inne funkcje, co ma na celu podniesienie transparentności działań i nieodnoszenie się do konkretnych personaliów wskazanych osób - tłumaczy w przesłanej do naszej redakcji wiadomości, prezydent Otwocka.

Latem 2024 roku w radach nadzorczych wspomnianych spółek zasiadł syn wicestarosty Dariusza Olszewskiego. Od sierpnia zasiada w radzie nadzorczej Remondisu, a od września w OPWiK.

Tomasz Wyglądała, radny i prezes stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom zaprzeczył, aby obsada rad nadzorczych była punktem umowy koalicyjnej, ale jednocześnie po szczegóły negocjacji odesłał do Dariusza Olszewskiego.

Sam prezydent Margielski od 2014 roku był radnym Otwocka z listy PiS, a w 2018 roku został prezydentem miasta. Na kilka miesięcy przed kolejnymi wyborami samorządowymi zrezygnował z członkostwa w partii Jarosława Kaczyńskiego i wystartował już pod szyldem własnego ugrupowania. Wygrał w pierwszej turze z poparciem 76 procent głosujących.

Przychylna większość w radzie powiatu, z punktu widzenia interesu Margielskiego, była istotna ze względu na potencjalne inwestycje realizowane przez starostwo na terenie Otwocka. Przez długie lata powiat otwocki był pod wpływami samorządowców z PSL i KO oraz lokalnych komitetów, co utrudniało rozmowy na linii urząd miasta - starostwo.

"Dla przyszłości i lepszego jutra". Kim jest Damian Olszewski?

Damian Olszewski ma 28 lat, jest radnym PiS Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W czasie kampanii wyborczej, w marcu 2024 roku, w mediach społecznościowych opublikował film, w którym sam o sobie mówi: "ukończyłem studia z zarządzania ze specjalnością dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym. Od 2018 roku jestem radnym sejmiku województwa mazowieckiego. Obecnie jestem koordynatorem do spraw eventowych i projektowych. A także trenerem piłki nożnej z licencją UEFA B".

W spotach wyborczych kandydat przemilcza, na jakim poziomie ukończył studia: licencjatu czy magistra oraz to, że należy do grona absolwentów skompromitowanego Collegium Humanum, którego były rektor i prorektor mają postawione prokuratorskie zarzuty. Polityk nie informuje publicznie, że posługuje się dyplomem MBA uprawniającym do zasiadania w radach nadzorczych. Z naszych informacji wynika, że uzyskał go w prywatnej uczelni z Trójmiasta, która oferuje studia w formie online i zapewnia, że mając dyplom tej uczelni, "nie jest już konieczne zdawanie trudnego egzaminu ministerialnego".

Etat w miejskiej spółce, członek rady naukowej

Niewiele wiadomo na temat przebiegu kariery zawodowej Damiana Olszewskiego, choć relacje z działalności publicznej zamieszcza w mediach społecznościowych. Na profilu młodego polityka nie znaleźliśmy informacji o pracy na etacie w miejskiej spółce Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej. Co zastanawiające, w kontekście sprawowania funkcji nadzorczej w dwóch innych otwockich spółkach, Damian Olszewski, w OZEC zatrudniony jest na szeregowym stanowisku starszego specjalisty do spraw nieruchomości i magazynu. Z naszych ustaleń wynika, że pracę rozpoczął w połowie zeszłego roku.

W mediach społecznościowych podkreśla, że jest asystentem posła (nie przekazuje, którego) oraz, że zasiada w Radzie Społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (jest organem opiniodawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz doradczym dyrektora placówki). Olszewski junior informuje jeszcze, że należy do Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Organ ten tworzy 20 osób z tytułami i dorobkiem naukowym oraz przedstawiciele samorządu.

Do Rady Naukowej PKN, na pięcioletnią kadencję, Olszewskiego nominował Michał Woś, minister środowiska w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Po wyborach w 2019 roku, resort środowiska znalazł się pod wpływami Solidarnej Polski, czyli ugrupowania, którego w tym czasie posłem był ojciec Damiana Olszewskiego.

Za pracę w radzie społecznej szpitala i naukowej KPN, członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Pieniądze za rady nadzorcze

Zanim Damian Olszewski trafił do rad nadzorczych otwockich spółek, przez kilka miesięcy zasiadał w radzie szpitala powiatowego w Otwocku.

"Pan Damian Olszewski w Radzie Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia zasiadał od 15.04.2024 r. do 09.08.2024 r. Do 12.06.2024 r. jako jej członek, a następnie wiceprzewodniczący. W tym czasie prowadził działania zgodne z zakresem wyznaczonym przez Kodeks spółek handlowych. Natomiast wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. wynosi od 1 700 zł do 2 500 zł brutto za pełny miesiąc pracy" – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania przesłanej przez Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Zaznaczono równocześnie, że wicestarosta Dariusz Olszewski nie brał udziału w wyborze syna do organu nadzorującego zarząd szpitala. Nowe władze powiatowe - już w składzie z byłym posłem partii Zbigniewa Ziobry - wybrano trzy tygodnie po nominacji Olszewskiego juniora.

Za pracę w radzie nadzorczej otwockich wodociągów (średnio spotyka się co 4-6 tygodni) Damian Olszewski otrzymuje miesięcznie 4,4 tysiąca złotych brutto, czyli około 3100 złotych na rękę. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej spółki Remondis Polska nie przekracza tysiąc złotych miesięcznie, a rada zbiera się kilka razy w roku.

W oświadczeniu majątkowym, które Damian Olszewski składa jako radny sejmiku, ujawnił, że prowadzi jednoosobową firmę, zajmującą się "doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej" oraz dodatkowo uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę, diety z pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Samorządowiec w oświadczeniu wykazał, że w 2023 roku na jego konto wpłynęło 243 tysiące złotych, czyli średnio nieco ponad 20 tys. zł miesięcznie. Za 2024 rok oświadczenie nie zostało jeszcze opublikowane.

Odwołał spotkanie, nie odpowiadają na pytania

Od września próbowaliśmy skontaktować się z Damianem Olszewskim. Pytania o przebieg kariery zawodowej, wykształcenie oraz okoliczności powołania do rad nadzorczych wysłaliśmy na oficjalny adres mailowy radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Próbowaliśmy skontaktować się z działaczem także, przez profil w mediach społecznościowych. Bezskutecznie. Po rozmowie telefonicznej, pytania wysłaliśmy również na wskazany prywatny adres mailowy. Oprócz pytań o doświadczenie i przebieg kariery zawodowej, chcieliśmy dowiedzieć się, czy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, (w 2023 roku wykazał 126 tysięcy złotych przychodu z czego 94 tysięcy zysku) polityk współpracuje z instytucjami publicznymi lub spółkami Skarbu Państwa.

Dariusz i Damian Olszewscy przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Zdjęcia opublikowane 3 maja 2023 Źródło: Dariusz Olszewski, polityk (zdjęcia opublikowane na oficjalnym profilu na FB)

Wicestarosta Dariusz Olszewski nie chciał z nami rozmawiać przez telefon, zaproponował spotkanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Na kilka godzin przed umówionym terminem, odwołał je esemesem. Pytania o okoliczności powołania do zarządu starostwa, szczegóły umowy koalicyjnej oraz nominację syna do rad nadzorczych, wysłaliśmy na adres rzecznika prasowego starostwa oraz prywatny adres mailowy.

Do chwili publikacji tekstu od Dariusza i Damiana Olszewskich nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. Obaj przestali także odbierać od nas telefony.

