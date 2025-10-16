Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii

bankomat shutterstock_2422664407
Kamera monitoringu uchwyciła moment montowania urządzeń (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło: KWP Poznań
44-letni mieszkaniec powiatu płońskiego był we Włoszech w czasie, gdy ktoś w Wielkiej Brytanii wypłacił pieniądze z jego konta. Policjanci podejrzewają, że padł ofiarą skimmingu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku przyjęli zawiadomienie od 44-letniego mieszkańca powiatu, który stracił ponad dwa tysiące złotych. Mężczyzna zauważył, że ktoś na terenie Wielkiej Brytanii wypłacił z jego konta pieniądze, choć on w tym czasie przebywał we Włoszech.

"Podczas wyjazdu płacił swoją kartą w wielu miejscach: restauracjach, sklepach na lotnisku, na stacji kolejowej, w biurze podróży i innych odwiedzanych miejscach. Prawdopodobnie padł ofiarą skimmingu - przestępstwa, które potrafi uderzyć z daleka i bardzo dyskretnie" - informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Podejrzewa, że karta została skopiowana we Włoszech

Skimming to metoda kradzieży danych karty płatniczej. Znana od kilkunastu lat, ale wciąż bardzo groźna. Złodziej nie musi kraść samej karty ani włamywać się na konto. Wystarczy, że przechwyci informacje zapisane na pasku magnetycznym lub inne dane, które pozwolą wykonać transakcję lub sklonować kartę. Po zdobyciu danych może wykonywać wypłaty, płacić za zakupy lub sprzedawać dane innym oszustom.

Dane z karty przestępcy pozyskują zarówno przy urządzeniach bankomatowych, jak i terminalach płatniczych w placówkach handlowych. Karty mogą być kopiowane w sklepach, restauracjach, na stacjach benzynowych. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do fizycznej obsługi karty. Najgroźniejszą formą jest skimming bankomatowy, gdzie przestępcy instalują zestawy urządzeń: nakładki na wejście karty, ukryte kamery rejestrujące PIN czy fałszywe klawiatury - często w obrębie lub wewnątrz bankomatu. 

Skimming to nie zawsze sklonowana karta fizyczna. Często same dane karty wystarczą, by wykonać nielegalne transakcje w sieci albo do zlecenia wypłat tam, gdzie nie weryfikuje się dobrze tożsamości. 

44-latek z Płońska podejrzewa, że jego karta została skopiowana właśnie we Włoszech, a dane błyskawicznie przekazane do Wielkiej Brytanii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Przestępcze "call center". Zatrzymania w Warszawie i Niemczech
Praga Południe

Policja radzi, jak rozpoznać, że ktoś próbował skimmować kartę przy bankomacie. 

  • Coś wygląda inaczej niż zwykle, elementy są luźne lub nierówno osadzone.
  • Pojawiły się dodatkowe nakładki na wejściu karty lub na klawiaturze.
  • Na urządzeniu brakuje oryginalnych zabezpieczeń producenta.

Proste zasady, które obniżają ryzyko.

  • Zakrywaj klawiaturę podczas wpisywania PIN-u.
  • Wybieraj bankomaty i terminale w dobrze oświetlonych miejscach, najlepiej wewnątrz placówek bankowych.
  • Stosuj powiadomienia push lub SMS o każdej transakcji.
  • Unikaj korzystania z kart w podejrzanych terminalach. 
  • Nie pozwalaj, by karta znikała ci z oczu, nie dawaj jej do rąk sprzedawcy.
  • Rozważ korzystanie z płatności zbliżeniowych lub mobilnych, które ograniczają użycie paska magnetycznego.
  • Regularnie sprawdzaj historię transakcji i stan konta, by jak najszybciej wychwycić nieautoryzowane operacje.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Podrobione legitymacje szkolne
Wzrasta liczba fałszywych legitymacji. A przez decyzję rządu może być ich jeszcze więcej
Maria Pankowska
Kobieta wzięła ślub online i straciła 100 tysięcy euro (zdj. ilustracyjne)
Wzięła "wirtualny" ślub i przekazała "mężowi" 100 tysięcy euro
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawiePolicjaBankomat
Czytaj także:
Kierowca audi uderzył w bariery, był pod wpływem kokainy
Uderzył w bariery, był pod wpływem kokainy
Wola
Pożar hotelu i restauracji
Płonie hotel, na miejscu 140 strażaków
Okolice
Zatrzymani w sprawie e-papierosów
Zarzuty po kradzieży e-papierosów
Okolice
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocna prohibicja w dwóch dzielnicach. Dziś decyzja
Klaudia Kamieniarz
Kadr z filmu "Żołnierki Ukrainy"
Filmy o sile ludzkiego ducha. 11 naszych produkcji na festiwalu EDUKINO
Okolice
Powstają murki oporowe w metrze
Z gruszki na taśmę. Tunele metra nabierają kształtów
Bemowo
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
Śródmieście
Nocna cisza alkoholowa ma obowiązywać w Śródmieściu
Radni warszawskiego Śródmieścia jednogłośni w sprawie nocnej prohibicji
Śródmieście
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Śródmieście
Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy na drodze
Okolice
Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Do kobiety podeszła grupka mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem
Białołęka
Znaleziony w tunelu metra pies
Pies, który zatrzymał metro, czeka w schronisku na właściciela
Bielany
Wypadek w powiecie płońskim
Był pijany, wjechał w drzewo. Pasażer zginął, kierowca oskarżony
Okolice
Pociąg SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na peronie. Nastolatek ranny
Praga Północ
Straż KPN interweniuje z uwagi na nieodpowiedzialne zachowanie turystów
Przywiózł butlę gazową, rozłożył stolik i planował biwak w chronionej puszczy
Okolice
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Woda w 11 miejscowościach na Mazowszu nie nadaje się do picia
Okolice
26-latka usłyszała zarzut zabójstwa
Mężczyzna dźgnięty nożem. Nie żyje. Policja zatrzymała jego partnerkę
Bielany
Pan Mariusz z psem Lexem
Wzrok stracił nagle. Była złość na świat, ale ułożył sobie życie od nowa
Alicja Glinianowicz
Wizualizacja rozbudowy, widok części frontowej od Chłodnej
Wyjątkowy budynek, historyczne miejsce. Baptyści rozbudują kaplicę
Piotr Bakalarski
Przebudowana winda przy stacji PKP Gocławek
"Po starej windzie został jedynie fundament". Wygodniej na ważnym węźle
Praga Południe
Stacja metra Kabaty
Pies biegał po torach metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu
Bielany
Kwiatowe wieże na pętli Nowe Bemowo
Lato w doniczce. Miasto rozdaje kwiaty z pętli autobusowych i tramwajowych
Bemowo
Narkotyki (zdjęcie ilustracyjne)
Policyjna akcja w "zagłębiu narkotykowym", ośmiu zatrzymanych
Praga Północ
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny
Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"
Dariusz Gałązka
Stacja Warszawa Falenica
Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej
Wawer
Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Do tramwaju i pociągu metra dołączył "chopinowski" autobus
Komunikacja
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
Okolice
Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Karta nieważna od trzech lat, ale się "czepiają"
Bielany
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Pobicie, pożar i śmierć mężczyzny. Dwie osoby zatrzymane
Okolice
Wypadek samochodowy na krajowej "50", na odcinku Brok - Ostrów Mazowiecka
W wypadku zginął jego ojciec, on uciekł
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki