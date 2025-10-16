Był we Włoszech, ktoś użył jego karty w Wielkiej Brytanii

Kamera monitoringu uchwyciła moment montowania urządzeń (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło: KWP Poznań

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku przyjęli zawiadomienie od 44-letniego mieszkańca powiatu, który stracił ponad dwa tysiące złotych. Mężczyzna zauważył, że ktoś na terenie Wielkiej Brytanii wypłacił z jego konta pieniądze, choć on w tym czasie przebywał we Włoszech.

"Podczas wyjazdu płacił swoją kartą w wielu miejscach: restauracjach, sklepach na lotnisku, na stacji kolejowej, w biurze podróży i innych odwiedzanych miejscach. Prawdopodobnie padł ofiarą skimmingu - przestępstwa, które potrafi uderzyć z daleka i bardzo dyskretnie" - informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku.

Podejrzewa, że karta została skopiowana we Włoszech

Skimming to metoda kradzieży danych karty płatniczej. Znana od kilkunastu lat, ale wciąż bardzo groźna. Złodziej nie musi kraść samej karty ani włamywać się na konto. Wystarczy, że przechwyci informacje zapisane na pasku magnetycznym lub inne dane, które pozwolą wykonać transakcję lub sklonować kartę. Po zdobyciu danych może wykonywać wypłaty, płacić za zakupy lub sprzedawać dane innym oszustom.

Dane z karty przestępcy pozyskują zarówno przy urządzeniach bankomatowych, jak i terminalach płatniczych w placówkach handlowych. Karty mogą być kopiowane w sklepach, restauracjach, na stacjach benzynowych. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do fizycznej obsługi karty. Najgroźniejszą formą jest skimming bankomatowy, gdzie przestępcy instalują zestawy urządzeń: nakładki na wejście karty, ukryte kamery rejestrujące PIN czy fałszywe klawiatury - często w obrębie lub wewnątrz bankomatu.

Skimming to nie zawsze sklonowana karta fizyczna. Często same dane karty wystarczą, by wykonać nielegalne transakcje w sieci albo do zlecenia wypłat tam, gdzie nie weryfikuje się dobrze tożsamości.

44-latek z Płońska podejrzewa, że jego karta została skopiowana właśnie we Włoszech, a dane błyskawicznie przekazane do Wielkiej Brytanii.

Policja radzi, jak rozpoznać, że ktoś próbował skimmować kartę przy bankomacie.

Coś wygląda inaczej niż zwykle, elementy są luźne lub nierówno osadzone.

Pojawiły się dodatkowe nakładki na wejściu karty lub na klawiaturze.

Na urządzeniu brakuje oryginalnych zabezpieczeń producenta.

Proste zasady, które obniżają ryzyko.

Zakrywaj klawiaturę podczas wpisywania PIN-u.

Wybieraj bankomaty i terminale w dobrze oświetlonych miejscach, najlepiej wewnątrz placówek bankowych.

Stosuj powiadomienia push lub SMS o każdej transakcji.

Unikaj korzystania z kart w podejrzanych terminalach.

Nie pozwalaj, by karta znikała ci z oczu, nie dawaj jej do rąk sprzedawcy.

Rozważ korzystanie z płatności zbliżeniowych lub mobilnych, które ograniczają użycie paska magnetycznego.

Regularnie sprawdzaj historię transakcji i stan konta, by jak najszybciej wychwycić nieautoryzowane operacje.

