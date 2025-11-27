Oszukiwali na "pracownika banku", "zdobyczami" chwalili się w sieci

Oferują "legalną, dobrze płatną pracę". To nowa metoda oszustów Źródło: KSP

Działali w okresie od września 2024 roku do końca marca 2025 roku. Oszukiwali metodą na "pracownika banku".

"Poszczególni członkowie grupy, w ramach ustalonego podziału ról i zadań, wykorzystywali metodę spoofingu telefonicznego i podawali się za pracowników banku. Używali metod socjotechniki, polecając pokrzywdzonym wypłacać pieniądze ze swoich rachunków bankowych i przelewać na wskazane - 'bezpieczne', informując że zagrożone są przejęciem przez osoby zajmujące się włamaniami na konta. W rzeczywistości żadnego zagrożenia nie było. Tak zmanipulowani pokrzywdzeni dokonywali jednak przelewów na rachunki bankowe wskazane przez 'pracownika banku'. Natychmiast były z nich wypłacane" - opisuje w komunikacie działalność grupy prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Swoimi "sukcesami" chwalili się w sieci, pokazując zdjęcia banknotów i zrzuty ekranów z bankowości elektronicznej świadczące o wypłacie pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Siedem osób z zarzutami, dwie w areszcie

W okresie od 24 września do 1 października na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Radomiu zatrzymali na terenie całego kraju siedmiu mężczyzn w wieku od 19 do 39 lat. Usłyszeli oni zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w celu dokonywania oszustw metodą na "pracownika banku", z których to przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu (z tego powodu grozi im znacznie surowsza kara, nawet do 12 więzienia - red.).

Art. 258. §1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 286 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kodeks karny

Wobec dwóch podejrzanych Sąd Rejonowy w Siedlcach, zgodnie z wnioskiem prokuratora, zastosował tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy. Pozostali zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

"Śledztwo ma charakter rozwojowy. Planowane są dalsze zatrzymania. Ustalani są również kolejni pokrzywdzeni, którzy zostali oszukani w opisany sposób" - dodaje prokurator Bartłomiej Świderski.

