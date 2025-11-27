Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Oszukiwali na "pracownika banku", "zdobyczami" chwalili się w sieci

Pieniądze, oszustwo (zdj. ilustracyjne)
Oferują "legalną, dobrze płatną pracę". To nowa metoda oszustów
Źródło: KSP
Oszukiwali w całym kraju metodą na "pracownika banku". Zdobytymi pieniędzmi chwalili się w sieci, publikując zdjęcia banknotów i zrzutów ekranu z potwierdzeniem wypłat. Siedmiu osobom grozi do 12 lat więzienia. Śledczy ustalają dane kolejnych oszukanych.

Działali w okresie od września 2024 roku do końca marca 2025 roku. Oszukiwali metodą na "pracownika banku".

"Poszczególni członkowie grupy, w ramach ustalonego podziału ról i zadań, wykorzystywali metodę spoofingu telefonicznego i podawali się za pracowników banku. Używali metod socjotechniki, polecając pokrzywdzonym wypłacać pieniądze ze swoich rachunków bankowych i przelewać na wskazane - 'bezpieczne', informując że zagrożone są przejęciem przez osoby zajmujące się włamaniami na konta. W rzeczywistości żadnego zagrożenia nie było. Tak zmanipulowani pokrzywdzeni dokonywali jednak przelewów na rachunki bankowe wskazane przez 'pracownika banku'. Natychmiast były z nich wypłacane" - opisuje w komunikacie działalność grupy prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Swoimi "sukcesami" chwalili się w sieci, pokazując zdjęcia banknotów i zrzuty ekranów z bankowości elektronicznej świadczące o wypłacie pieniędzy pochodzących z przestępstw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
komputer
Zaufała "marynarzowi", straciła oszczędności i się zadłużyła
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
18-latek przychodził do starszych osób po pieniądze
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą "na salami" ponad rok okradała sąsiadkę

Siedem osób z zarzutami, dwie w areszcie

W okresie od 24 września do 1 października na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Radomiu zatrzymali na terenie całego kraju siedmiu mężczyzn w wieku od 19 do 39 lat. Usłyszeli oni zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w celu dokonywania oszustw metodą na "pracownika banku", z których to przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu (z tego powodu grozi im znacznie surowsza kara, nawet do 12 więzienia - red.).

Art. 258. §1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 286 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Kodeks karny

Wobec dwóch podejrzanych Sąd Rejonowy w Siedlcach, zgodnie z wnioskiem prokuratora, zastosował tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy. Pozostali zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

"Śledztwo ma charakter rozwojowy. Planowane są dalsze zatrzymania. Ustalani są również kolejni pokrzywdzeni, którzy zostali oszukani w opisany sposób" - dodaje prokurator Bartłomiej Świderski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policjanci rozbili grupę oszustów
Wspólnota mieszkaniowa straciła sto tysięcy złotych. Siedem osób aresztowanych
Praga Południe
"Muzyk z Ekwadoru" wysłał 59-latce pierścionek zaręczynowy (zdj. ilustracyjne)
"Muzyk z Ekwadoru" wyznał miłość, przesłał pierścionek i poprosił o pomoc
Policjant po służbie zauważył oszusta
Stali przy bankomacie, policjanta po służbie coś zaniepokoiło
Śródmieście
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sławno

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPrzestępczość w WarszawieSiedlceoszustwaoszustwoProkuratura
Czytaj także:
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pytają mieszkańców, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy
Okolice
Zimowy dzień
Apel o mądre dokarmianie ptaków
Śródmieście
Potrącenie 11-letniego chłopca, kierowca odjechał
11-letni chłopiec trafił do szpitala
Praga Południe
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Tak będzie wyglądało wejście na pierwszy podziemny przystanek tramwajowy
Wola
Kobieta zaginęła (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem dwie kobiety. Grozi mu 20 lat więzienia
Okolice
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
Kolizja na Patriotów. Z powodu uszkodzonej latarni ruch jest wstrzymany
Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie
Wawer
Straż graniczna na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Siłą próbował się dostać do rękawa prowadzącego do innego samolotu
Włochy
Stacja Wilanowska na linii M4 (na żółto)
Czwarta linia metra. Autonomiczne pociągi, trzy typy stacji
Dariusz Gałązka
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej
Śródmieście
Na S8 wywróciła się przyczepa z końmi
Na S8 przewróciła się przyczepka, w środku były dwa konie
Okolice
Ćwiczenia służb przy centrum handlowym Reduta i w Parku Szczęśliwickim
Ćwiczenia służb. W scenariuszu dywersanci przebrani za kurierów
Ochota
Pijany kierowca uderzył w radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca uderzył w nieoznakowany radiowóz
Okolice
Rozbity radiowóz
Radiowóz rozbity, policjanci w szpitalu. Tak doszło do wypadku
Bielany
Pijany operator wywrócił koparkę
Wywrócił koparkę i ukrył się w lesie. Był pijany
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Ulicami miasta szedł ze sklepowym wózkiem. Trafił do celi
Okolice
Zderzenie tira i osobówki na A2
Tir i samochód osobowy zderzyły się na autostradzie
Okolice
Wypadek na budowie w Radzyminie
Zawaliła się belka stropowa. Trzy osoby ranne
Okolice
Mężczyzna wjechał do rowu
Pościg, uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały
Okolice
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Śmierć w bramie przy Nowym Świecie. Biegły wyjaśnił, jak zginął Maciej
Alicja Glinianowicz
Kolizja na ulicy Leszno
"Zboczył z toru jazdy". Siedem aut uszkodzonych
Wola
Kolizja w Otwocku
Staranowała rowery i stojak, auto wylądowało na boku
Okolice
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Służby będą ćwiczyć w okolicy centrum handlowego i parku
Ochota
Wiadukty w ciągu ulicy Towarowej są w fatalnym stanie
Wiadukty nad torami w fatalnym stanie
Ochota
Kobieta była "półprzytomna"
Leżała na dworcu, miała pięć promili
Praga Północ
Rozebrane elementy pawilonu Emilia
Solatorium. Ciekawy pomysł na Emilię
Śródmieście
Wypadek na Bielanach
Dwa rozbite auta, trzy osoby ranne
Bielany
Przejście pod peronami na Dworcu Zachodnim wciąż zamknięte
Otworzą przejście na Zachodnim. Kolejarze o niespodziankach
Ochota
Stadion Narodowy
"Potrzebujemy, aby Narodowy był większym obiektem"
Praga Południe
Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
"Pasażerka omijała kałużę", potrącił ją tramwaj
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki