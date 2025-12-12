Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Nagranie ataku pseudokibiców na S8. Wśród zatrzymanych funkcjonariuszka służby więziennej. Zarzuty

Atak pseudokibiców na trasie S8
Na trasie S8 doszło do ataku na kibiców z Hiszpanii
Źródło: TVN24
Kilkadziesiąt zamaskowanych osób biegnie nocą po jezdni, w tle widać awaryjne światła aut. W sieci pojawiło się nagranie z ataku na grupę hiszpańskich kibiców jadących na mecz do Białegostoku. 10 osób zostało rannych. Policja zatrzymała siedem, z czego sześć już usłyszało zarzuty.

- Sześć z siedmiu zatrzymanych osób usłyszało zarzuty z artykułu 158 paragraf 1 kodeksu karnego, dotyczące przestępstwa udziału w bójce. Cześć osób, którym przedstawiono zarzuty będą doprowadzone do Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej w celu przeprowadzenia dalszych czynności w tej sprawie - powiedziała nam w piątek po godzinie 14 Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Jak dodała prokuratura, na ten moment nie wiadomo jeszcze jaki środek zapobiegawczy zostanie zastosowany wobec zatrzymanych.

Zablokowali autokary, z lasu wybiegło kilkadziesiąt osób. Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zablokowali autokary, z lasu wybiegło kilkadziesiąt osób. Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8

Atak na kibiców z Hiszpanii

Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek, na trasie S8 w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. Poruszały się nią dwa autokary z kibicami hiszpańskiego klubu piłkarskiego. W pewnym momencie zostały zatrzymane przez dwa auta osobowe. Do autobusów wtargnęli zamaskowani napastnicy, który wybiegli z pobliskiego lasu. Mieli przy sobie m.in. pałki teleskopowe i młotki.

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do funkcjonariuszy z Ostrowi Mazowieckiej o godzinie 0.46. Mówiło o "zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica".

"Po pięciu minutach na miejscu był patrol policji, który zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii. Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi policji uniknięto eskalacji" - relacjonowała Policja Mazowiecka w mediach społecznościowych.

Chodzi o funkcjonariuszkę z kilkunastoletnim stażem w zawodzie, która pracowała w pionie administracyjnym w Białymstoku.

Wśród zatrzymanych funkcjonariuszka SW

W wyniku bójki rannych zostało 10 osób - dziewięciu hiszpańskich kibiców i jeden Polak. Trzy osoby wymagały hospitalizacji. Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób. Jak ustaliliśmy, jedną z tych osób była funkcjonariuszka służby więziennej. Tę informację potwierdziła nam rzeczniczka prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek.

"W dniu 11 grudnia 2025 r. do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu przez policję funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze. Obecnie trwają czynności wyjaśniające. W dniu dzisiejszym (w piątek - red.) zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia w czynnościach służbowych" - przekazała nam Pęconek.

Nagranie z początku bójki

W sieci pojawiło się kilkusekundowe nagranie, na którym widać grupę kilkudziesięciu zamaskowanych osób biegnących po jezdni. Nagranie pojawiło się na jednym z profili, który publikuje nagrania z "ustawek" pseudokibiców, a także burd i bójek z ich udziałem. Policja na ten moment nie potwierdza oficjalnie, że nagranie dotyczy sytuacji z trasy S8. Natomiast. jak informuje reporterka TVN24 Marta Abramczyk, do czwartkowej bójki kibiców doszło w miejscu, które widać na nagraniu.

Klatka kluczowa-91965
Nagranie z trasy S8 podczas ataku na kibiców
Źródło: x.com

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: @thecasualultra/x.com

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaPseudokibice
Czytaj także:
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w organizacji ruchu
Targówek
60-latek został aresztowany
Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje
Targówek
Utrudnienia na Powsińskiej
Autobus "złamał się" na skrzyżowaniu i zablokował ruch
Mokotów
Trasa Mostu Północnego na wizualizacji
Tak most Północny połączy się z trasą S7. Są nowe wizualizacje
Dariusz Gałązka
Akcja służb na Czerniakowskiej
Awantura i siłowe wejście policjantów. Rodzice poszukiwani, dzieci w pogotowiu opiekuńczym
Mokotów
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
40-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Elblągu
Składał intymne propozycje 12-latce. O świcie zapukali do niego policjanci
Śródmieście
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat
Dariusz Gałązka
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Urzędnicy nie chcieli pluszaka w autobusie. Finał afery jamnikowej
Wawer
Sesja budżetowa Rady Warszawy
"Metro jedzie do Ursusa". Budżet na przyszły rok przyjęty
Śródmieście
Korek przed wjazdem na most Grota-Roweckiego
Likwidacja buspasa i trzy inne zmiany. Tak chcą usprawnić ruch na S8
Dariusz Gałązka
Akcja straży pożarnej w siedleckiej podstawówce
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę. Jedna osoba w szpitalu
Awaria ciepłownicza (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie ciepłownicze. Zamykają fragment ważnej arterii
Mokotów
Będzie konkurs na "szpiegowo"
"Ponury symbol sowieckiej dominacji". Konkurs na "szpiegowo"
Mokotów
Zapadł wyrok w sprawie śmierci czteroletniego Leona
4-latek wpadł do wrzątku. Nie wezwali pogotowia, zwłoki zakopali. Wyrok
Jest koncepcja przebudowy opuszczonego basenu
Basen zamknięto 23 lata temu, radni chcą, by znów działał
Żoliborz
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
18-latek podawał się za pracownika banku. Kobieta straciła 26 tysięcy złotych
Praga Południe
Nielegalny pawilon przy placu Grunwaldzkim
Chcą pilnej likwidacji "żoliborskiej zawalidrogi". Od 20 lat jest nielegalna
Żoliborz
Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca jechał bez świateł. "Liczył, że policjanci go nie zauważą"
Przedmioty znalezione przy zatrzymanych osobach
Zablokowali autokary, z lasu wybiegło kilkadziesiąt osób. Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8
Rusiec
Zabił byłą żonę, wcześniej jej groził. "Wewnętrzne postępowanie" wobec policjantów
63 tony tytoniu bez akcyzy
63 tony nielegalnego tytoniu. Dwie osoby zatrzymane
W bankomacie pozostały pieniądze, podejrzani mieli je zabrać (zdjęcie ilustracyjne)
Nerwowo kręcił się przy bankomacie, miał sporo gotówki
Bemowo
Policjanci zatrzymali kierującego renault
Trzy promile i pożegnanie nie tylko z prawem jazdy, ale też z autem
Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej
115 nowych drzew. Rozpoczęło się sadzenie na Marszałkowskiej
Piotr Bakalarski
Interwencja strażaków w Milanówku (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w sklepie z artykułami BHP
Zderzenie trzech aut na S8
Auto na boku, korek na S8 miał kilka kilometrów
Białołęka
Policja z zatrzymaną osobą
Seria zgłoszeń jednego dnia, cztery osoby zatrzymane
Mokotów
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Oferował 10 tysięcy, by go puścił
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Podczas remontu odkopali historyczne tory. Zostaną wyeksponowane
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki