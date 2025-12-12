Na trasie S8 doszło do ataku na kibiców z Hiszpanii Źródło: TVN24

- Sześć z siedmiu zatrzymanych osób usłyszało zarzuty z artykułu 158 paragraf 1 kodeksu karnego, dotyczące przestępstwa udziału w bójce. Cześć osób, którym przedstawiono zarzuty będą doprowadzone do Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej w celu przeprowadzenia dalszych czynności w tej sprawie - powiedziała nam w piątek po godzinie 14 Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Jak dodała prokuratura, na ten moment nie wiadomo jeszcze jaki środek zapobiegawczy zostanie zastosowany wobec zatrzymanych.

Atak na kibiców z Hiszpanii

Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek, na trasie S8 w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. Poruszały się nią dwa autokary z kibicami hiszpańskiego klubu piłkarskiego. W pewnym momencie zostały zatrzymane przez dwa auta osobowe. Do autobusów wtargnęli zamaskowani napastnicy, który wybiegli z pobliskiego lasu. Mieli przy sobie m.in. pałki teleskopowe i młotki.

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do funkcjonariuszy z Ostrowi Mazowieckiej o godzinie 0.46. Mówiło o "zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica".

"Po pięciu minutach na miejscu był patrol policji, który zastał dwa autokary z kibicami z Hiszpanii. Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi policji uniknięto eskalacji" - relacjonowała Policja Mazowiecka w mediach społecznościowych.



Wśród zatrzymanych funkcjonariuszka SW

W wyniku bójki rannych zostało 10 osób - dziewięciu hiszpańskich kibiców i jeden Polak. Trzy osoby wymagały hospitalizacji. Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób. Jak ustaliliśmy, jedną z tych osób była funkcjonariuszka służby więziennej. Tę informację potwierdziła nam rzeczniczka prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek.

"W dniu 11 grudnia 2025 r. do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu przez policję funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze. Obecnie trwają czynności wyjaśniające. W dniu dzisiejszym (w piątek - red.) zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia w czynnościach służbowych" - przekazała nam Pęconek.

Nagranie z początku bójki

W sieci pojawiło się kilkusekundowe nagranie, na którym widać grupę kilkudziesięciu zamaskowanych osób biegnących po jezdni. Nagranie pojawiło się na jednym z profili, który publikuje nagrania z "ustawek" pseudokibiców, a także burd i bójek z ich udziałem. Policja na ten moment nie potwierdza oficjalnie, że nagranie dotyczy sytuacji z trasy S8. Natomiast. jak informuje reporterka TVN24 Marta Abramczyk, do czwartkowej bójki kibiców doszło w miejscu, które widać na nagraniu.

Nagranie z trasy S8 podczas ataku na kibiców Źródło: x.com