Niebezpieczny manewr, pięć tysięcy złotych mandatu i 10 punktów karnych

Niebezpieczna jazda kierowcy na trasie K-60 pod Ostrołęką
Niebezpieczna jazda kierowcy na trasie K-60 pod Ostrołęką
Policjanci zatrzymali pod Ostrołęką kierowcę samochodu osobowego, który wykonywał niebezpieczne manewry. Mężczyzna wyprzedzał kolumnę aut, w wyniku czego kierowca jadący z naprzeciwka musiał hamować. 25-latek został ukarany mandatem i punktami karnymi.

Do zatrzymania kierowcy doszło w piątek (12 grudnia) podczas patrolowania przez ostrołęckich funkcjonariuszy krajowej "60". W pewnym momencie zauważyli kierowcę, który wykonał niebezpieczny manewr, wyprzedzając kolumnę pojazdów. Dzięki przytomności kierowcy jadącego z naprzeciwka nie doszło do czołowego zderzenia, ponieważ w odpowiednim momencie zahamował.

"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko

"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko

Sprawa nocnych wyścigów wraca do prokuratury

Sprawa nocnych wyścigów wraca do prokuratury

Śródmieście

- 25-letni mieszkaniec powiatu makowskiego został zatrzymany - informuje nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Niebezpieczna jazda kierowcy pod Ostrołęką
Niebezpieczna jazda kierowcy pod Ostrołęką
Źródło: Policja Mazowiecka

25-latek został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz 10 punktami karnymi.

Policjanci apelują o zachowanie zdrowego rozsądku na drogach. - Niestety, mimo licznych apeli i prowadzonych kontroli, wciąż nie brakuje kierowców, którzy lekceważą podstawowe przepisy ruchu drogowego. Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg - dodaje nadkomisarz Tomasz Żerański.

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowiecka

Ostrołęka
