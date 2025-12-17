Niebezpieczny manewr, pięć tysięcy złotych mandatu i 10 punktów karnych

Niebezpieczna jazda kierowcy na trasie K-60 pod Ostrołęką

Do zatrzymania kierowcy doszło w piątek (12 grudnia) podczas patrolowania przez ostrołęckich funkcjonariuszy krajowej "60". W pewnym momencie zauważyli kierowcę, który wykonał niebezpieczny manewr, wyprzedzając kolumnę pojazdów. Dzięki przytomności kierowcy jadącego z naprzeciwka nie doszło do czołowego zderzenia, ponieważ w odpowiednim momencie zahamował.

- 25-letni mieszkaniec powiatu makowskiego został zatrzymany - informuje nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Niebezpieczna jazda kierowcy pod Ostrołęką Źródło: Policja Mazowiecka

25-latek został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz 10 punktami karnymi.

Policjanci apelują o zachowanie zdrowego rozsądku na drogach. - Niestety, mimo licznych apeli i prowadzonych kontroli, wciąż nie brakuje kierowców, którzy lekceważą podstawowe przepisy ruchu drogowego. Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych użytkowników dróg - dodaje nadkomisarz Tomasz Żerański.

