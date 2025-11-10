Logo TVN Warszawa
Ksiądz potrącił nastolatkę i uciekł. Apelacje po wyroku

Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Ostrołęka (Mazowsze)
Źródło: Google
Duchowny Mirosław T. został skazany przez sąd I instancji na cztery lata i dwa miesiące więzienia za wypadek w Dudach Puszczańskich (Mazowieckie). Sąd Okręgowy w Ostrołęce rozpatrzy 18 listopada apelacje złożone przez prokuratora oraz obrońcę księdza. W wypadku ucierpiała 16-latka, a kierujący autem proboszcz uciekł.

Pod koniec października 2024 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce skazał proboszcza jednej z parafii w gm. Myszyniec, ks. Mirosława T. na karę czterech lat i dwóch miesięcy więzienia. Sąd orzekł także wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ksiądz ma również zapłacić zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonej w wysokości 60 tysięcy złotych.

Prokuratura chce wyższej kary

Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz powiedziała, że zdaniem śledczych wymierzona kara więzienia jest za niska. - Prokurator Rejonowy w Ostrołęce domaga się kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze sześciu lat oraz orzeczenie środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości – powiedziała rzeczniczka prokuratury. Odwołanie od wyroku sądu I instancji złożył także obrońca oskarżonego.

Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce sędzia Michał Pieńkowski, termin rozprawy apelacyjnej został wyznaczony na 18 listopada.

Pod koniec lutego 2021 roku w miejscowości Dudy Puszczańskie, gm. Łyse kierujący hondą ks. Mirosław T. spowodował wypadek drogowy i uciekł, nie udzielając pomocy rannej 16-latce. Nastolatka doznała licznych obrażeń ciała, które biegli ocenili jako realnie zagrażające życiu.

Duchowny został zatrzymany kilkanaście dni później. Przedstawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, którego skutkiem było ciężkie uszkodzenie ciała małoletniej Magdaleny S., połączonego z ucieczką z miejsca zdarzenia oraz zarzut nieudzielenia pomocy ofierze wypadku. Ksiądz został tymczasowo aresztowany.

WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieSprawy sądowe w PolsceSąd
