O pożarze dwóch ciężarówek strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu w powiecie warszawskim zachodnim zostali zaalarmowani tuż po północy.
"Pożarem objęte były dwa pojazdy specjalistyczne do podawania betonu, które uległy całkowitemu spaleniu. Działania strażaków polegały na podaniu prądów wody i piany na palące się pojazdy oraz w obronie pobliskich obiektów" - poinformował młodszy kapitan Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.
