Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Nocny pożar pod Warszawą. Całkowicie spłonęły dwie ciężarówki

Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Źródło: JRG Błonie
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Źródło: JRG Błonie
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Źródło: JRG Błonie
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Źródło: JRG Błonie
W nocy z niedzieli na poniedziałek w Ołtarzewie pod Warszawą doszło do pożaru dwóch pojazdów ciężarowych do podawania betonu. Oba doszczętnie spłonęły.

O pożarze dwóch ciężarówek strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu w powiecie warszawskim zachodnim zostali zaalarmowani tuż po północy.

"Pożarem objęte były dwa pojazdy specjalistyczne do podawania betonu, które uległy całkowitemu spaleniu. Działania strażaków polegały na podaniu prądów wody i piany na palące się pojazdy oraz w obronie pobliskich obiektów" - poinformował młodszy kapitan Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.

Czytaj też: Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna

WhatsApp Video 2025-09-26 at 10
Pożar pustostanu przy ulicy Patriotów
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: JRG Błonie

Udostępnij:
TAGI:
PożaryStraż pożarna
Czytaj także:
Syreny alarmowe (zdjęcie ilustarcyjne)
Zawyją syreny alarmowe. Pięć dni testów
Śródmieście
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
Wypadek w lesie, cztery osoby ranne
Okolice
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Przyznał, że "żartował", ale było już za późno
Marsz Ostatniego Pokolenia
Marsz aktywistów. Dwie osoby próbowały wejść na teren Pałacu Prezydenckiego
Śródmieście
Uniwersytet Warszawski
Po brutalnym zabójstwie nowe zasady na Uniwersytecie Warszawskim
Śródmieście
Zatrzymany 38-latek
Gwałtownie ruszył i potrącił policjanta
Okolice
Remont na Słomińskiego
Koniec przebudowy. Tramwaje wrócą na swoje trasy
Śródmieście
38-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał pieniądze i na jego rękach zatrzasnęły się kajdanki
Okolice
RTCN Święty Krzyż sfotografowany z tarasu Varso Tower
Jest odległy o ponad 150 kilometrów, dostrzegł go z Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Ryoma Takeuchi na mecie Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Najlepsi zawodnicy na mecie
Ulice
Nielegalny salon gier
Nielegalny salon gier i narkotyki w kontenerze
Okolice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów, szuka ich policja
Mokotów
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
"Usiłowanie zabójstwa podczas libacji alkoholowej"
Białołęka
Przystanek Warszawa Gołąbki
Będzie tunel dla pieszych, przystanek zyska drugi peron
Ursus
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Dziś beton i nierówne chodniki. Za rok ta ulica ma być wizytówką dzielnicy
Praga Północ
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
Okolice
"Ogólnopolski Marsz Niezadowolenia" w Warszawie
"Marsz niezadowolenia" na ulicach Warszawy
Śródmieście
Wypadek w Miedzeszynie
Zderzenie dwóch aut na trasie S2
Wawer
Trasa Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Trasa biegu, zamknięte ulice
Ulice
Pożar mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim
Nocny pożar mieszkania. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Wypadek na trasie S17
Zderzenie z ciężarówką. Ranną pasażerkę zabrał śmigłowiec LPR
Okolice
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz wyrzucony z partii. "Samorząd nie jest prywatnym folwarkiem"
Okolice
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski: większość radnych nie znosi zakazów
Praga Północ
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
Klaudia Kamieniarz
Donald Tusk
"Z zadowoleniem przyjąłem informację, że doszli do ładu ze sobą"
Praga Północ
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Podejrzani o pobicie byłego ministra wyszli na wolność
Okolice
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Albert G. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok
Okolice
Wypadek w miejscowości Żebry Idziki
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka
Okolice
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy 11 miejscowości bez wody
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki