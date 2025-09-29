Pożar ciężarówek w Ołtarzewie Źródło: JRG Błonie Pożar ciężarówek w Ołtarzewie Źródło: JRG Błonie Pożar ciężarówek w Ołtarzewie Źródło: JRG Błonie Pożar ciężarówek w Ołtarzewie Źródło: JRG Błonie

O pożarze dwóch ciężarówek strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu w powiecie warszawskim zachodnim zostali zaalarmowani tuż po północy.

"Pożarem objęte były dwa pojazdy specjalistyczne do podawania betonu, które uległy całkowitemu spaleniu. Działania strażaków polegały na podaniu prądów wody i piany na palące się pojazdy oraz w obronie pobliskich obiektów" - poinformował młodszy kapitan Damian Dolniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim.

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.

