Staranował rogatki i zawisł na sygnalizatorze

Do zdarzenia doszło kwadrans przed godziną 19 na przejeździe drogowo-kolejowym w Nowym Żylinie w powiecie sochaczewskim.
"Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu, który wjechał w infrastrukturę przejazdu" - poinformowała w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
Na zdjęciach opublikowanych przez straż pożarną widać, że przód samochodu zawisł na sygnalizatorze.
Jak doprecyzowała st. kpt. Milena Bulwan ze straży pożarnej w Sochaczewie, kierujący pojazdem uszkodził rogatki i sygnalizator świetlny. - W momencie przyjazdu strażaków na miejsce zdarzenia, kierujący przebywał poza pojazdem. Autem podróżował sam - przekazała Bulwan. Nie odniósł obrażeń.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - pracowały dwa zastępy straży pożarnej. Strażacy zakończyli działania o godzinie 19.32.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie