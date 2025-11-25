Staranował rogatki i zawisł na sygnalizatorze

Samochód wjechał w infrastrukturę przejazdu kolejowego Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Samochód wjechał w infrastrukturę przejazdu kolejowego Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Samochód wjechał w infrastrukturę przejazdu kolejowego Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

Do zdarzenia doszło kwadrans przed godziną 19 na przejeździe drogowo-kolejowym w Nowym Żylinie w powiecie sochaczewskim.

"Doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu, który wjechał w infrastrukturę przejazdu" - poinformowała w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Na zdjęciach opublikowanych przez straż pożarną widać, że przód samochodu zawisł na sygnalizatorze.

Jak doprecyzowała st. kpt. Milena Bulwan ze straży pożarnej w Sochaczewie, kierujący pojazdem uszkodził rogatki i sygnalizator świetlny. - W momencie przyjazdu strażaków na miejsce zdarzenia, kierujący przebywał poza pojazdem. Autem podróżował sam - przekazała Bulwan. Nie odniósł obrażeń.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - pracowały dwa zastępy straży pożarnej. Strażacy zakończyli działania o godzinie 19.32.

