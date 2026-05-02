Pożar hałdy plastikowych odpadów. Z ogniem walczyło blisko stu strażaków

Źródło: tvnwarszawa.pl
Na składowisku odpadów w Nowym Modlinie (Mazowsze) wybuchł pożar. Z ogniem walczyło 90 strażaków. Urząd gminy Pomiechówek ostrzegł mieszkańców, aby unikali przebywania na zewnątrz w rejonie zadymienia.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w piątek o godzinie 13.19. Dotyczyło pożaru na terenie firmy gospodarującej odpadami w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek. - Pali się hałda plastikowych odpadów o wymiarach sto na sześćdziesiąt metrów. Na miejscu działa dwadzieścia jeden zastępów straży pożarnej - poinformował kapitan Paweł Plagowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dodał, że w akcję zaangażowanych jest około 90 ratowników. Na miejsce dotarła także specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna. Z ogniem walczyli strażacy z powiatów nowodworskiego, legionowskiego i warszawskiego zachodniego.

- Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń - podkreślił.

Po godzinie 21 oficer prasowy nowodworskiej straży pożarnej przekazał, że sytuacja na terenie firmy gospodarującej odpadami została opanowana. Jak relacjonował, trwa jednak nadal przewracanie nadpalonych elementów składowanych odpadów i przelewanie ich wodą, aby dogasić wszystkie zarzewia ognia.

Ostrzeżenie dla mieszkańców

Urzędnicy ostrzegali mieszkańców przed ryzykiem związanym z dymem unoszącym się znad płonącego składowiska.

"Na terenie Nowego Modlina pali się hałda odpadów. Prosimy zamknąć okna i drzwi oraz unikać przebywania na zewnątrz w rejonie zadymienia. Służby pracują na miejscu" - poinformował w mediach społecznościowych urząd gminy Pomiechówek.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

