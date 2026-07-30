Dyrektor szpitala pod Warszawą odwołany

Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Informacje o odwołaniu dyrektora szpitala potwierdziliśmy w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

- Potwierdzam, że z dniem dzisiejszym zarząd powiatu nowodworskiego podjął uchwałę w sprawie odwołania dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego Jacka Kacperskiego - przekazała nam Marta Górecka, sekretarz powiatu nowodworskiego.

Jest tymczasowy dyrektor

Jak udało nam się ustalić, decyzja była pokłosiem audytu, który odbył się w placówce i wykazał nieprawidłowości. - Odbyła się rada społeczna, gdzie był omawiany audyt - powiedziała sekretarz. Nie chciała komentować przyczyn odwołania dyrektora.

Tymczasowo na stanowisko dyrektora szpitala został powołany Marek Antoni Marecki. Dotychczasowy dyrektor do spraw medycznych będzie pełniącym obwiązki dyrektora przez najbliższe trzy miesiące.

Przedstawicielka starostwa powiatowego dodała, że odbędzie się konkurs, który wyłoni nowego dyrektora placówki.