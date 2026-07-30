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Okolice

Dyrektor szpitala pod Warszawą odwołany

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Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim
Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego został odwołany - dowiedział się portal tvnwarszawa.pl. Decyzja zapadła po audycie przeprowadzonym w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim. Starostwo powiatowe zapowiada konkurs na stanowisko dyrektora.

Informacje o odwołaniu dyrektora szpitala potwierdziliśmy w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.

- Potwierdzam, że z dniem dzisiejszym zarząd powiatu nowodworskiego podjął uchwałę w sprawie odwołania dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego Jacka Kacperskiego - przekazała nam Marta Górecka, sekretarz powiatu nowodworskiego.

Jest tymczasowy dyrektor

Jak udało nam się ustalić, decyzja była pokłosiem audytu, który odbył się w placówce i wykazał nieprawidłowości. - Odbyła się rada społeczna, gdzie był omawiany audyt - powiedziała sekretarz. Nie chciała komentować przyczyn odwołania dyrektora.

Tymczasowo na stanowisko dyrektora szpitala został powołany Marek Antoni Marecki. Dotychczasowy dyrektor do spraw medycznych będzie pełniącym obwiązki dyrektora przez najbliższe trzy miesiące.

Przedstawicielka starostwa powiatowego dodała, że odbędzie się konkurs, który wyłoni nowego dyrektora placówki.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
SzpitalZdrowie
Artur Węgrzynowicz
Artur Węgrzynowicz
Reporter tvnwarszawa.pl
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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