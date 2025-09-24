Cios korkociągiem w okolice oka

Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów w sprawie, pokrzywdzony 43-latek oraz 28-letni sprawca, przebywali na poczekalni dworca PKP w Nowym Dworze Mazowieckim. Pomiędzy mężczyznami miało dojść do nieporozumienia.

"W pewnym momencie młodszy z mężczyzn zaczął bić pokrzywdzonego pięściami po twarzy, a następnie zadał mu ciosy w okolice oka metalowym korkociągiem" - opisała w komunikacie kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wkrótce 28-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Usłyszał zarzut

Nad sprawą pracowali dochodzeniowcy z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy, a podejrzany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim się na to zgodził.

Za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mężczyźnie grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.

