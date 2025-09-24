Cios korkociągiem w okolice oka

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów w sprawie, pokrzywdzony 43-latek oraz 28-letni sprawca, przebywali na poczekalni dworca PKP w Nowym Dworze Mazowieckim. Pomiędzy mężczyznami miało dojść do nieporozumienia.
"W pewnym momencie młodszy z mężczyzn zaczął bić pokrzywdzonego pięściami po twarzy, a następnie zadał mu ciosy w okolice oka metalowym korkociągiem" - opisała w komunikacie kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wkrótce 28-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
Usłyszał zarzut
Nad sprawą pracowali dochodzeniowcy z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy, a podejrzany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim się na to zgodził.
Za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mężczyźnie grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.
Przeczytaj także: Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób usłyszało zarzuty
Autorka/Autor: mg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock