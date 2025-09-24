Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Cios korkociągiem w okolice oka

Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock
Na dworcu PKP w Nowym Dworze Mazowieckim 28-latek brutalnie zaatakował 43-latka. Bił go najpierw pięściami, a potem zadał ciosy korkociągiem w okolice oka.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów w sprawie, pokrzywdzony 43-latek oraz 28-letni sprawca, przebywali na poczekalni dworca PKP w Nowym Dworze Mazowieckim. Pomiędzy mężczyznami miało dojść do nieporozumienia.

"W pewnym momencie młodszy z mężczyzn zaczął bić pokrzywdzonego pięściami po twarzy, a następnie zadał mu ciosy w okolice oka metalowym korkociągiem" - opisała w komunikacie kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wkrótce 28-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Usłyszał zarzut

Nad sprawą pracowali dochodzeniowcy z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy, a podejrzany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim się na to zgodził.

Za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mężczyźnie grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Puste lokale w Centrum Lokalnym Kamionek
Bijatyka i atak epilepsji na skwerze. "Twierdzili, że poszło o kobietę"
Praga Południe
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
Policja zatrzymała agresywnego Kolumbijczyka (zdj. ilustracyjne)
Po bójce przed hostelem, wrócił z kuchennym nożem. Areszt dla 46-latka

Przeczytaj także: Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób usłyszało zarzuty

Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
Śródmieście
Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
Ulice
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. 25 lat więzienia dla 41-latka
Plebania kościoła św. Anny w Wilanowie ocieplona styropianem
Zabytkową plebanię ocieplali styropianem. Konserwator sprawdził
Wilanów
Zderzenie na S2
Zderzenie tirów na S2. Jedna osoba w szpitalu
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka
Wawer
Kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość
Dopiero co odzyskał prawo jazdy. Już ma kolejne punkty karne
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków
Klaudia Kamieniarz
Budowa bazy metra STP Mory
Tu metro wyjedzie na powierzchnię
Piotr Bakalarski
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Duża aula, laboratoria, ogród na dachu. Nowy budynek uniwersytecki otwarty
Ochota
Pożar budynku przy Żwirki i Wigury
Pożar historycznego budynku. Dach zawalił się do środka
Ochota
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Radczyni prawna trafiła do aresztu za jazdę po pijanemu
Odpowie za czynną napaść na policjanta
Uderzył autem w policjanta, wiózł go na masce. Odpowie także za kradzież
Komenda Stołeczna Policji
W środę powołanie nowego szefa stołecznej policji
Śródmieście
Tragiczny wypadek w Parku Praskim
Gałąź spadła na matkę z dzieckiem. Półroczna dziewczynka zginęła. Wyrok
Alicja Glinianowicz
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Miał obrażać pasażerkę i uderzyć aktywistkę. Mężczyzna zatrzymany
Praga Północ
Interwencja straży pożarnej w siedzibie UOKiK
Dym w archiwum UOKiK i ewakuacja
Śródmieście
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus nie będzie "królem powiatu makowskiego"
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka
Stołeczni policjanci uderzyli w dilerów narkotyków
Policjanci szukali dilerów w okolicy szkół. Niemal sto osób z zarzutami
Śródmieście
Prom Gassy - Karczew
Po 11 latach kończą działalność, promu nie będzie. Ruch należy do samorządów
Alicja Glinianowicz
Policjanci zatrzymali do kontroli 16-letniego rowerzystę
Zatrzymali 16-latka wracającego z urodzin i wezwali jego matkę
Policjanci odnaleźli zaginionego ośmiolatka
Ośmiolatek zniknął w tłumie na bulwarach
Śródmieście
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Obrażał Ukrainkę w autobusie. Aktywistka stanęła w jej obronie, została uderzona
Praga Północ
Strażnicy miejscy przerwali jazdę motocykliście
W klapkach, bez kasku i prawa jazdy
Praga Południe
Kontrola graniczna na warszawskim lotnisku
Podróż 13 cudzoziemców zakończyła się na Lotnisku Chopina
Włochy
Badacze znaleźli szczątki prawdopodobnie ofiar niemieckich nalotów
Wyrównywali teren, znaleźli szczątki. To mogą być ofiary bombardowań
Katarzyna Kędra
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Naruszenie nietykalności dziewczyny, groźby wobec jej matki. Lekarz oskarżony
Kierująca zerwała przewody światłowodowe
Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki