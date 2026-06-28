Ewakuowali pasażerów dwóch pociągów

Ewakuacja pasażerów dwóch pociągów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Monika

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"Pociąg z 11.10 do Warszawy stanął o 11.15 po przekroczeniu pierwszego mostu za Modlinem. Około 12.15 zaczęła się ewakuacja pasażerów przez strażaków do stoczni wodnej w porcie Modlin - do cienia" - napisała na Kontakt24 jedna z pasażerek.

Blisko 380 osób ewakuowanych

Ewakuację pasażerów z pociągów potwierdził kapitan Paweł Plagowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

- W tej chwili prowadzimy ewakuację dwóch pociągów. Pierwszy z nich, relacji Modlin - Warszawa zatrzymał się w okolicy Stoczni Modlin. Ewakuowano z niego około 80 osób. Drugi, to pociąg relacji Olsztyn - Kraków, który zatrzymał się przed stacją Modlin w miejscowości Bronisławka. Z tego pociągu ewakuowano około 300 osób - poinformował.

Ewakuacja pociągu pod Modlinem Ewakuacja pociągu za Modlinem Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Monika Ewakuacja pociągu za Modlinem Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Monika Ewakuacja pociągu za Modlinem Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Monika Ewakuacja pociągu za Modlinem Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Monika Ewakuacja pociągu za Modlinem Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Monika

Sieć trakcyjna uszkodzona

Kapitan Paweł Plagowski wyjaśnił, że na miejscu doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. - Z moich informacji wynika, że ruch na miejscu został wstrzymany, w związku z czym zarządzono ewakuację pasażerów, którą zabezpieczają strażacy - powiedział. Dla podróżujących mają zostać podstawione autokary. - Z naszej strony działania polegają na zabezpieczeniu ewakuowanych pasażerów, którzy z racji wysokich temperatur zostali zaopatrzeni w wodę pitną. Na miejscu mają zostać rozstawione również kurtyny wodne - dodał.

Ruch odbywa się po jednym torze

Jak poinformowały PKP Intercity, z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej wstrzymany był ruch pociągów na linii kolejowej nr 9, na odcinku Modlin-Legionowo. Obecnie ruch odbywa się tam po jednym torze. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.

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