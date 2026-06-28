Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ewakuowali pasażerów dwóch pociągów

Alicja Glinianowicz
Estera Prugar-Wójcicka
Zespół autorek
Oprac. Alicja GlinianowiczOprac. Estera Prugar-Wójcicka
|
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Ewakuacja pasażerów dwóch pociągów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Monika
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informacje o ewakuacji pasażerów dwóch pociągów w okolicy Modlina. Łącznie ewakuowano blisko 380 osób.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

"Pociąg z 11.10 do Warszawy stanął o 11.15 po przekroczeniu pierwszego mostu za Modlinem. Około 12.15 zaczęła się ewakuacja pasażerów przez strażaków do stoczni wodnej w porcie Modlin - do cienia" - napisała na Kontakt24 jedna z pasażerek.

Blisko 380 osób ewakuowanych

Ewakuację pasażerów z pociągów potwierdził kapitan Paweł Plagowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

- W tej chwili prowadzimy ewakuację dwóch pociągów. Pierwszy z nich, relacji Modlin - Warszawa zatrzymał się w okolicy Stoczni Modlin. Ewakuowano z niego około 80 osób. Drugi, to pociąg relacji Olsztyn - Kraków, który zatrzymał się przed stacją Modlin w miejscowości Bronisławka. Z tego pociągu ewakuowano około 300 osób - poinformował.

Ewakuacja pociągu pod Modlinem
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Monika
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Monika
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Monika
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Monika
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Monika

Sieć trakcyjna uszkodzona

Kapitan Paweł Plagowski wyjaśnił, że na miejscu doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. - Z moich informacji wynika, że ruch na miejscu został wstrzymany, w związku z czym zarządzono ewakuację pasażerów, którą zabezpieczają strażacy - powiedział. Dla podróżujących mają zostać podstawione autokary. - Z naszej strony działania polegają na zabezpieczeniu ewakuowanych pasażerów, którzy z racji wysokich temperatur zostali zaopatrzeni w wodę pitną. Na miejscu mają zostać rozstawione również kurtyny wodne - dodał. 

Ruch odbywa się po jednym torze

Jak poinformowały PKP Intercity, z powodu braku napięcia w sieci trakcyjnej wstrzymany był ruch pociągów na linii kolejowej nr 9, na odcinku Modlin-Legionowo. Obecnie ruch odbywa się tam po jednym torze. Służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
pc
Prof. Motyka: Zełenski zrzucił porozumienie ze stołu. "Od tego już nie będzie ucieczki"
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
47 min
pc
"Przed nami wielkie widowisko". Ten ślub ustawi trendy na lata
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
pociągi
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Estera Prugar-Wójcicka
Estera Prugar-Wójcicka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Black Hawk nad Warszawą
Śmigłowce nad Warszawą, komunikat wojska
Wola
Zagrożenie pożarowe w Lesie Kabackim (zdjęcie ilustracyjne)
Całkowity zakaz używania ognia w Lesie Kabackim
Warszawskie zoo mówi, jak radzi sobie z upałami
Fala upałów, jak radzą sobie zwierzęta w zoo?
Praga Północ
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Zjechał do rowu i dachował. Nie żyje 21-letnia pasażerka
Okolice
Zaginiona 16-letnia Katarzyna Lech
Zaginęła 16-letnia Katarzyna
Okolice
Remont torowiska (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w kursowaniu tramwajów, od poniedziałku bez siedmiu linii
Śródmieście
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Reanimacja na plaży. Lądował śmigłowiec LPR
Okolice
26-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w bariery, zginął na miejscu
Okolice
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Nie płacił rat za Bentleya i Lamborghini
Śródmieście
Pożar zakładu gospodarki odpadami w Mszczonowie
Pożar w zakładzie przetwarzania odpadów
Mszczonów
Zderzenie z udziałem radiowozu na Targówku
Zderzenie z radiowozem. Dwie osoby w szpitalu
Targówek
Sor
Trafił do szpitala ze zwichniętym barkiem i zmarł. Ruch prokuratury
Radom
Pożar samochodu osobowego w Zielonce
"W masce wypaliła się dziura"
Okolice
Wybuch na łodzi w Nieporęcie
Na łodzi wybuchł gaz. Ranny mężczyzna
Okolice
Stłuczka na Pradze-Południe
Prowadził bez butów i bez prawa jazdy Doszło do stłuczki
Praga Południe
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Wypadł z drogi, uderzył w ogrodzenie i dachował
Okolice
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
W galerii handlowej kobieta szczuła psem innych ludzi
Bielany
Przejazd rolkarzy z Nightskating Warsaw (zdj. archiwalne)
Rolkarze, przemarsze i koncerty. Będą duże utrudnienia w ruchu
Śródmieście
Pociąg uderzył w samochód dostawczy
Auto utknęło, pociąg je staranował. Nagranie
Witanów
Piknik na Zamku Królewskim
Koncerty, teatr i pokazy pojedynków. Piknik na Zamku Królewskim
Śródmieście
Warszawa gotowa na upały
Beczkowozy, miejsca chłodu i kurtyny wodne. Gdzie szukać wytchnienia
Śródmieście
Gonitwy na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odwołane
Gonitwy na torze wyścigów konnych odwołane
Na budowie stacji metra Chrzanów
Odcienie szarości i nierówny "baranek". Nowe stacje metra coraz bliżej
Piotr Bakalarski
W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny
Tak wygląda nocna prohibicja. "A ile potrzebujesz tego alkoholu?"
Alicja Glinianowicz
Akcja ratunkowa w Karczewie
Dziewczynka topiła się w jeziorku, była reanimowana
Okolice
Basen przy ulicy Inflanckiej
Lato nad basenem. Gdzie w Warszawie można popływać "pod chmurką"
Wola
Czarny dym nad Żeraniem
Czarny dym nad Żeraniem
Białołęka
Nie żyje 10-latka. Rodzina wyłowiła ją z jeziora (zdjęcie ilustracyjne)
Utonęli 87-latek i ośmioletni chłopiec. Apeluj o ostrożność nad wodą
Okolice
Zderzenie na Wiertniczej
Zderzenie ze śmieciarką. Jedna osoba poszkodowana
Wilanów
Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew
Wszedł do tunelu metra. Nowe informacje o zatrzymanym
Mokotów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki