Okolice

Pożar hotelu pod Kozienicami, na miejscu 140 strażaków

Pożar hotelu i restauracji
Pożar hotelu
Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Strażacy walczą z pożarem hotelu i restauracji w miejscowości Mniszew. Nie ma poszkodowanych. Ogień się już nie rozprzestrzenia, ale na miejscu wciąż pracuje blisko 140 strażaków.

Ogień pojawił się po godz. 3 nad ranem ze środy na czwartek w hotelu w Mniszewie, w powiecie kozienickim na Mazowszu.

- Gdy przyjechaliśmy na miejsce pożarem objęte było dwie trzecie hotelu oraz restauracji, która się tam znajduje. Nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu w hotelu znajdowało się dziewięć osób, ale wszystkie opuściły budynek samodzielnie. Ogień pojawił się na poddaszu, ze wstępnych ustaleń wynika, że zapaliło się poszycie dachowe - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl mł. asp. Wiktor Czubaj, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.

WhatsApp Video 2025-10-16 at 07
Pożar hotelu w Mniszewie
Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

140 strażaków na miejscu

O godz. 10. rano wciąż trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracuje około 140 strażaków. - Pożar się już nie rozprzestrzenia - zapewnił mł. asp. Czubaj.

Pożar hotelu w Mniszewie
Pożar hotelu i restauracji
Pożar hotelu i restauracji
Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Pożar hotelu i restauracji
Pożar hotelu i restauracji
Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Pożar hotelu i restauracji
Pożar hotelu i restauracji
Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
Pożar hotelu i restauracji
Pożar hotelu i restauracji
Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

Jak dodał strażak, ze względu na trudne położenie budynku, wykonywana jest rewizja w dachu, by dojść do źródła pożaru. Na razie nie wiadomo, jak długo jeszcze potrwa akcja gaśnicza.

Pożar hotelu
Pożar hotelu w Mniszewie
Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński
TVN24

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

