Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Piraci drogowi na krajowej "7". "Na tempomacie ustawił 210 km/h"

Kierowcy łamiący przepisy na S7
Mława
Źródło: Google Earth
Policjanci z Mławy (województwo mazowieckie) ukarali kilku kierowców, którzy znacznie przekroczyli prędkość na drodze ekspresowej S7. Apelują o zdjęcie nogi z gazu.

Jak poinformowała młodsza aspirant Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, kilka dni temu podczas kontroli funkcjonariusze zatrzymali m.in. kierowcę bmw, który poruszał się z prędkością 172 km/h, a kolejny – pędził ponad 194 km/h. "Szczególne zdziwienie wzbudził kierowca drugiego pojazdu, który podczas rozmowy z policjantami przyznał, że jest zdziwiony, gdyż na tempomacie swojego volkswagena miał ustawione… 210 km/h" - przekazała Bardońska.

Policjantka wskazała, że do niebezpiecznych sytuacji dochodziło także z udziałem kierowców ciężarówek. "Policjanci pilnujący bezpieczeństwa na krajowej siódemce zarejestrowali manewr wyprzedzania, podczas którego ciężarówka jadąca 94 km/h wyprzedzała inny pojazd ciężarowy poruszający się z dopuszczalną prędkością. Tego typu manewry, wykonywane na trasie o dużym natężeniu ruchu, potrafią blokować pasy ruchu na długich odcinkach i stwarzają zagrożenie dla innych użytkowników drogi" - podkreśliła.

Kierowcy łamiący przepisy na S7
Kierowcy łamiący przepisy na S7
Kierowcy łamiący przepisy na S7
Źródło: Policja Mława
Kierowcy łamiący przepisy na S7
Kierowcy łamiący przepisy na S7
Źródło: Policja Mława
Kierowcy łamiący przepisy na S7
Kierowcy łamiący przepisy na S7
Źródło: Policja Mława
Kierowcy łamiący przepisy na S7
Kierowcy łamiący przepisy na S7
Źródło: Policja Mława

Policja apeluje o rozsądek

Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków na polskich drogach. Jazda 180 czy 200 km/h drastycznie skraca czas na reakcję kierowcy i znacząco wydłuża drogę hamowania. W praktyce oznacza to, że nawet drobny błąd - własny lub innego uczestnika ruchu - może zakończyć się katastrofą.

Funkcjonariusze podkreślają, że nawet najnowocześniejsze systemy wspomagania jazdy nie zastąpią zdrowego rozsądku kierującego. Każdy, kto decyduje się na brawurową jazdę, naraża nie tylko swoje życie, ale również zdrowie i życie innych użytkowników drogi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Na liczniku 200 kilometrów na godzinę. "Jadących wolniej ponaglał, mrugając światłami"

Na liczniku 200 kilometrów na godzinę. "Jadących wolniej ponaglał, mrugając światłami"

Rozpędził się tak, że kosztowało go to pięć tysięcy

Rozpędził się tak, że kosztowało go to pięć tysięcy

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mława

Udostępnij:
TAGI:
Policja
Czytaj także:
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
Śródmieście
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Pokazali koncepcję "Nowego Orła". Z nietypowym basenem
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
Wola
Zabytkowy tramwaj linii M
Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje
Komunikacja
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę
Mokotów
Policjs udaremniła przemyt papierosów balonem
Na pole spadł balon z przyczepioną paczką
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Ponad trzy godziny trwały utrudnienia po kolizji na S2
Dworzec PKP w Piasecznie
Chcą przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia
Klaudia Kamieniarz
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku
lekcie religia szkola_03
Gdzie na religię chodzi najwięcej uczniów, a gdzie najmniej?
TVN24
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
jazda na hulajnoga elektryczna
Burmistrz chce zakazu jazdy hulajnogami w parku
Wola
policyjny radiowóz w nocy
Nie żyje 20-letni Francuz, szukają świadków
Śródmieście
UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym
Ekspresowe pożyczki na "słupy". Ponad 2,7 miliona strat, 29 oskarżonych
Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej
Tramwaje wrócą na pętlę Banacha. Zmiany dla kierowców
Ochota
Jezdnia serwisowa przy ulicy Bertolta Brechta
Drogowcy zasłupkowali drogę, nauczycielki nie mają gdzie parkować
Mateusz Mżyk
Pies był głodzony (zdjęcie ilustracyjne)
Głodzony, przetrzymywany w brudzie. Szukają właściciela
Rozbłysła choinka
Rozbłysła świąteczna iluminacja, jest 27-metrowa choinka
Śródmieście
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
Ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
Śródmieście
Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni
Z Woli na Dworzec Zachodni. Wybrano projektanta nowej trasy tramwajowej
Wola
W piątek rozpoczną się obchody 50-lecia Dworca Centralnego
Dworzec Centralny świętuje 50. urodziny. Obchody już w piątek
Śródmieście
"Wyjątkowa Królewna Śnieżka - bajka inaczej" autorstwa AudioTeatr oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej
Znana bajka w wyjątkowej odsłonie. "Zostali zauważeni i docenieni. To ich bardzo buduje"
Tomasz-Marcin Wrona
policja
Uszkodził zaparkowane samochody i drzwi do klatki schodowej
Na stacji płacił za paliwo falsyfikatami
Miał plik fałszywych 100-złotówek. Pracownik stacji wezwał policję
Wola
Przejście pod Alejami Jerozolimskimi
"Tak nie może wyglądać pierwszy kontakt z Warszawą"
Piotr Bakalarski
Zderzenie w al. Krakowskiej w okolicach Tarczyna
"Zignorowała czerwone światło na sygnalizatorze"
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki