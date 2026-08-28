Milanówek Zderzenie dwóch aut. Jedno dachowało Magdalena Gruszczyńska |

Wypadek w Milanówku (Mazowieckie) Źródło wideo: Kontakt24 / Motyl Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Motyl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o wypadku samochodowym w Milanówku otrzymaliśmy na Kontakt24. "Na osiedlowej spokojnej ulicy Piotra Skargi doszło do groźnego wypadku" - napisał internauta.

Wypadek w Milanówku (Mazowieckie) Wypadek w Milanówku (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Motyl Wypadek w Milanówku (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Motyl Wypadek w Milanówku (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Motyl Wypadek w Milanówku (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Motyl Wypadek w Milanówku (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Motyl

Jak doprecyzowała straż pożarna, do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu z ulicą Brzozową. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 18.09. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej.

- Zderzyły się dwa pojazdy, jeden z ich dachował. W wyniku zdarzenia jedna kierująca doznała urazu ręki. Strażacy udzielali jej pomocy, do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Następnie trafiła pod opiekę medyków - przekazał mł. asp. Rafał Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.