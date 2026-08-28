Milanówek
Zderzenie dwóch aut. Jedno dachowało
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Pierwszą informację o wypadku samochodowym w Milanówku otrzymaliśmy na Kontakt24. "Na osiedlowej spokojnej ulicy Piotra Skargi doszło do groźnego wypadku" - napisał internauta.
Wypadek w Milanówku (Mazowieckie)
Jak doprecyzowała straż pożarna, do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu z ulicą Brzozową. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 18.09. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej.
- Zderzyły się dwa pojazdy, jeden z ich dachował. W wyniku zdarzenia jedna kierująca doznała urazu ręki. Strażacy udzielali jej pomocy, do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Następnie trafiła pod opiekę medyków - przekazał mł. asp. Rafał Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl