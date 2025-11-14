Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Uwaga na zwierzęta na drogach

Dwa wypadki z udziałem zwierząt w powiecie kozienickim (zdj. ilustracyjne)
Zwierzęta na drogach
Źródło: tvn24
W ostatnich dniach na mazowieckich drogach doszło do kilku zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt. Zginęły w nich dzik, jeleń i sarna. Kierowcy nie odnieśli obrażeń, ale ich samochody zostały poważnie uszkodzone. Do wypadków dochodziło też z udziałem krowy czy psa.

W miejscowości Bruliny w powiecie pułtuskim przed jadącą mazdę wbiegła sarna. W tym samym powiecie, ale w miejscowości Cieńsza doszło też do wypadku z udziałem dzika, który nagle wybiegł przed auto marki Kia.

Niestety, w obu przypadkach zwierzęta nie przeżyły. Kierowcy nie odnieśli obrażeń, ale czeka ich kosztowna naprawa aut. Do tych zdarzeń doszło w piątek, 7 listopada.

Z kolei we wtorek, 11 listopada, na drodze W627 w pobliżu miejscowości Żachy-Pawły w powiecie ostrowskim doszło do wypadku z udziałem jelenia. Zwierzę wybiegło na drogę i zginęło po zderzeniu z renault.

Kierowcy, 39-latkowi z powiatu ostrowskiego, nic się nie stało.

Dzikie zwierzęta na drogach
Dzikie zwierzęta na drogach
Źródło: Lasy Państwowe

Policja apeluje:

  • Zbliżając się do terenów leśnych i dróg oznaczonych znakiem "Uwaga dzikie zwierzęta" zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną czujność.
  • Zwierzęta mogą nagle wtargnąć na jezdnię, zwłaszcza o świcie i po zmierzchu.
  • Zwracaj baczną uwagę na pobocza - mogą znajdować się tam zwierzęta gotowe, by przejść przez drogę.
  • Pamiętaj też, że zwierzęta często poruszają się w grupach.
  • Zwierzę oślepione przez światła reflektorów rzadko ucieka, zaś w większości przypadków zatrzymuje się i staje w bezruchu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem
Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem
Wypadek pod Sokołowem Podlaskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzyli się z łosiem. Kierowca nie żyje, trzy nastolatki trafiły do szpitala
Auto po zderzeniu z łosiem
Uderzyła w przebiegającego łosia

Dwa auta zderzyły się z krową

Do groźnych zdarzeń drogowych dochodziło też z udziałem zwierząt gospodarskich.

"7 listopada w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji auta ze zwierzęciem na drodze K63 w Ołdakach - Koloni. Na miejscu policjanci ustalili, że 45-latce z województwa podlaskiego kierującej fordem krowa nagle wybiegła na jezdnię z prawej strony. Zwierzę odbiło się i uderzyło w drugiego forda jadącego z naprzeciwka, którym kierował 60-latek, także z Podlasia" - informuje asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej

W tym przypadku zwierzęciu nic się nie stało, kierowcy też nie odnieśli obrażeń. Właściciel krowy został ukarany mandatem. Może też zostać obciążony kosztami naprawy uszkodzonych aut.

Tego samego dnia wieczorem policja otrzymała informację o psie - brązowym labradorze wałęsającym się w Przyjmach koło Poręby na MOP przy trasie S8. Na szczęście w tym przypadku nie doszło jeszcze do drogowego zdarzenia. Pies miał obrożę z numerem telefonu właścicielki. Mieszkanka powiatu ostrowskiego przyjechała i go odebrała, a policjanci pouczyli ją na temat sprawowania odpowiedniej opieki nad zwierzęciem.

We wtorek przed południem policjanci otrzymali natomiast informację o kolizji auta z psem w Zuzeli, powiat ostrowski. 42-latek jechał citroenem z Nura w stronę Małkini Górnej, gdy zwierzę nagle wbiegło na jezdnię.

"Nie miał możliwości uniknięcia potracenia. Pies wbił się w zderzak, ale na szczęście przeżył, Strażacy z OSP Nur bezpiecznie go wyciągnęli. Na miejsce przyszedł właściciel czworonoga. Nie przyjął mandatu za niedopilnowanie zwierzęcia, więc w tym przypadku sprawa trafi do sądu" - dodaje asp. Marzena Laczkowska.

Jezdnia to nie jest bezpieczne miejsce zarówno dla dzikich, domowych czy gospodarskich zwierząt. Ich bliskie spotkanie z autem może mieć tragiczne skutki również dla kierowców. Przypominamy o posiadającym zwierzęta o sprawowaniu nad nimi odpowiedniej opieki, tzn. takiej która nie dopuści do opuszczenia terenu posesji bez nadzoru właściciela.
Policja
Postępowanie po wypadku z udziałem dzikich zwierząt
Postępowanie po wypadku z udziałem dzikich zwierząt
Źródło: Lasy Państwowe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
Łoś, zdjęcie ilustracyjne
"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
Ulice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN24

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaDrogi w PolscePolicjaWypadki
Czytaj także:
alkomat
Czterech pijanych nastolatków w aucie, 17-latek bez prawa jazdy
Okolice
Przejście przy Dworcu Gdańskim
10 stacji metra zamkniętych. Utrudnienia do niedzieli
Śródmieście
Projekt zmian Odolan
Liczba mieszkańców tego osiedla zwiększy się dwukrotnie
Wola
Wypadek w Nowym Duninowie
Ta sama pora, ten sam powiat. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Wizualizacja pływalni na Białołęce
Baseny, sauny, zjeżdżalnie. Zbudują nową pływalnię
Białołęka
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Odpalili pirotechnikę na marszu. Policja publikuje zdjęcia
Śródmieście
Z cokołu na placu Wileńskim zniknął napis "Ofiarom Rzezi Pragi"
Na postumencie był napis "Ofiarom Rzezi Pragi". Nie ma po nim śladu
Praga Północ
Kolizja ciężarówki z barierami na krajowej "7"
"Prawdopodobnie wystrzeliła opona"
Okolice
Ktoś zamontował tajemniczą kamerę na znaku drogowym
Tajemnicze pudełko na znaku drogowym. W środku była kamera
Śródmieście
Zaginiony ksiądz Marek Wodawski
Zaginął ksiądz. Komunikat diecezji, apel policji
Praga Południe
Podejrzany o oszustwo metodą "na policjanta"
Mówił, że pracuje jako kurier odbierający pieniądze za wózki
Wesoła
Znaleziono niewybuch (zdj ilus)
Zabójstwo na terenie ogródków działkowych, trzech oskarżonych
Okolice
komputer
Zaufała "marynarzowi", straciła oszczędności i się zadłużyła
Okolice
Do potrącenia nastolatki przez tramwaj doszło na Okopowej
Tramwaj potrącił 13-latkę
Wola
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Prace w alei Krakowskiej
Włochy
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zamkną fragment Modlińskiej
Białołęka
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
Okolice
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
6,5 miliona strat. Przyznał się do podpalenia supermarketu
Okolice
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
"Cyngiel tureckiej mafii" zatrzymany w Warszawie, miał przy sobie broń
Śródmieście
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
Śródmieście
"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Mała "poprawka", poważne konsekwencje
Śródmieście
Podpisano umowę na dokumentację projektową Ośrodka Stegny
Krok bliżej do budowy toru dla łyżwiarzy i lodowisk do hokeja
Mokotów
W tym pawilonie będzie królować teatr
Neon już świeci. Pawilon nad Wisłą ma nową funkcję
Piotr Bakalarski
Sławomir Mentzen
Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek
Śródmieście
The Weekend i Imagine Dragons zagrają na Stadionie Narodowym
W piątek mecz na Narodowym
Praga Południe
Frezowanie alei Waszyngtona
Remont w alei Waszyngtona
Praga Południe
Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie
Okolice
Uczestnicy Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego
Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście
Śródmieście
ZZW usuwa samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego
Niszczy fundamenty i chodniki. Walczą z inwazyjnym gatunkiem
Ulice
Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież zostali zatrzymani
Włamanie do sklepu i spacer z łupem przez środek miasta
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki