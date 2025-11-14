Uwaga na zwierzęta na drogach

Zwierzęta na drogach Źródło: tvn24

W miejscowości Bruliny w powiecie pułtuskim przed jadącą mazdę wbiegła sarna. W tym samym powiecie, ale w miejscowości Cieńsza doszło też do wypadku z udziałem dzika, który nagle wybiegł przed auto marki Kia.

Niestety, w obu przypadkach zwierzęta nie przeżyły. Kierowcy nie odnieśli obrażeń, ale czeka ich kosztowna naprawa aut. Do tych zdarzeń doszło w piątek, 7 listopada.

Z kolei we wtorek, 11 listopada, na drodze W627 w pobliżu miejscowości Żachy-Pawły w powiecie ostrowskim doszło do wypadku z udziałem jelenia. Zwierzę wybiegło na drogę i zginęło po zderzeniu z renault.

Kierowcy, 39-latkowi z powiatu ostrowskiego, nic się nie stało.

Policja apeluje:

Zbliżając się do terenów leśnych i dróg oznaczonych znakiem "Uwaga dzikie zwierzęta" zmniejsz prędkość i zachowaj szczególną czujność.

Zwierzęta mogą nagle wtargnąć na jezdnię, zwłaszcza o świcie i po zmierzchu.

Zwracaj baczną uwagę na pobocza - mogą znajdować się tam zwierzęta gotowe, by przejść przez drogę.

Pamiętaj też, że zwierzęta często poruszają się w grupach.

Zwierzę oślepione przez światła reflektorów rzadko ucieka, zaś w większości przypadków zatrzymuje się i staje w bezruchu.

Dwa auta zderzyły się z krową

Do groźnych zdarzeń drogowych dochodziło też z udziałem zwierząt gospodarskich.

"7 listopada w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji auta ze zwierzęciem na drodze K63 w Ołdakach - Koloni. Na miejscu policjanci ustalili, że 45-latce z województwa podlaskiego kierującej fordem krowa nagle wybiegła na jezdnię z prawej strony. Zwierzę odbiło się i uderzyło w drugiego forda jadącego z naprzeciwka, którym kierował 60-latek, także z Podlasia" - informuje asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej

W tym przypadku zwierzęciu nic się nie stało, kierowcy też nie odnieśli obrażeń. Właściciel krowy został ukarany mandatem. Może też zostać obciążony kosztami naprawy uszkodzonych aut.

Tego samego dnia wieczorem policja otrzymała informację o psie - brązowym labradorze wałęsającym się w Przyjmach koło Poręby na MOP przy trasie S8. Na szczęście w tym przypadku nie doszło jeszcze do drogowego zdarzenia. Pies miał obrożę z numerem telefonu właścicielki. Mieszkanka powiatu ostrowskiego przyjechała i go odebrała, a policjanci pouczyli ją na temat sprawowania odpowiedniej opieki nad zwierzęciem.

We wtorek przed południem policjanci otrzymali natomiast informację o kolizji auta z psem w Zuzeli, powiat ostrowski. 42-latek jechał citroenem z Nura w stronę Małkini Górnej, gdy zwierzę nagle wbiegło na jezdnię.

"Nie miał możliwości uniknięcia potracenia. Pies wbił się w zderzak, ale na szczęście przeżył, Strażacy z OSP Nur bezpiecznie go wyciągnęli. Na miejsce przyszedł właściciel czworonoga. Nie przyjął mandatu za niedopilnowanie zwierzęcia, więc w tym przypadku sprawa trafi do sądu" - dodaje asp. Marzena Laczkowska.

Jezdnia to nie jest bezpieczne miejsce zarówno dla dzikich, domowych czy gospodarskich zwierząt. Ich bliskie spotkanie z autem może mieć tragiczne skutki również dla kierowców. Przypominamy o posiadającym zwierzęta o sprawowaniu nad nimi odpowiedniej opieki, tzn. takiej która nie dopuści do opuszczenia terenu posesji bez nadzoru właściciela. Policja

